В вузах Беларуси 27 июня стартует прием документов от абитуриентов-целевиков. Ставка в стране – на профильное обучение. Так, около 6 300 человек поступают по целевым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формат проведения приема в последние годы сохраняется. Комиссии будут работать по 2 июля. С 4 по 10 июля пройдут вступительные испытания в устной или практической форме. По творческим специальностям каких-то отдельных особенностей для поступающих нет: они сдают внутренние испытания, которые могут проходить в один или несколько этапов – в зависимости от выбранного направления. Зачисление проведут до 12 июля.

Сергей Пищов, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Особенность обучения – это практикоориентированный подход. Это вовлечение организаций-заказчиков с первых курсов в процесс обучения наших студентов. Это будут и практики производственные, прохождение на данных предприятиях, с которыми заключен договор. Это и подготовка, и выполнение курсового и дипломного проектирования по той тематике, которая согласована с организацией заказчиком. Все это делается для того, чтобы уменьшить период адаптации наших молодых специалистов-целевиков, в том числе при трудоустройстве их на первое рабочее место.

Договор гарантирует бесплатное обучение и последующее трудоустройство. Перечень специальностей и организаций – заказчиков кадров утверждается приказом Министерства образования и размещается на информационных ресурсах вузов, предприятий и Министерства.