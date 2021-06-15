«Я чувствую свою ответственность». О чём говорил Роман Протасевич на брифинге МИД? Главное

Новости Беларуси. 14 июня в Минске на брифинге стали известны новые подробности ситуации вокруг посадки самолета Ryanair, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча в Национальном пресс-центре была организована по инициативе МИД. Главной интригой стало появление на брифинге Романа Протасевича и его общение с журналистами, которое обсуждают до сих пор. Основные тезисы в нашем материале. Что диалог будет настолько открытым, не ожидал никто. Шестой участник и вовсе стал настоящей сенсацией. Роман Протасевич вошел в зал без наручников. Анатолий Глаз: мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ, легальная возможность была найдена

Сейчас изучают детали. Очень ждут данные переговоров с воздушного борта, свидетельств командира судна, который точно знает ответ на вопрос, почему до последнего самолет шел на крейсерской скорости и не снижался, если собирался садиться в Вильнюсе? В таком случае посадка была бы очень жесткой для пассажиров. Пока же на брифинге обнародовали вот эту запись. Артём Сикорский о рейсе Ryanair: фейк, что экипажу не дали связаться с Вильнюсом. Я попрошу поставить запись переговоров Правда, объективное расследование, судя по всему, никому, кроме Беларуси, не нужно: наши эксперты не единожды приглашали зарубежных специалистов к участию. А вот фейки летят со скоростью света. Информационный удар пришлось держать и пограничникам. Не согласны в комитете с обвинениями в их адрес о якобы ненадлежащей охране рубежей. «Литовский пограничник конкретно удаляет следы нарушителей». Госпогранкомитет прокомментировал фейки о границе

О Президенте Беларуси Роман Протасевич:

Я не изменил своих политических взглядов, я точно так же могу честно и открыто сказать перед всеми камерами о том, что я не буду политическим сторонником Президента. Да, я его искренне уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Я не говорю, что я полностью перехожу на сторону государства, я рассказываю причину того, почему в том числе я сотрудничаю со следствием. И никто меня дополнительно ни в чем не убеждал, на мне нет электрошокеров, мне не колют сыворотку правды – ничего. Зачем мне это. Вы не верите в то, что я говорю искренне?

О провокации с самолетом Роман Протасевич:

Все, что могу сказать – я сообщал о своих передвижениях только ограниченному кругу лиц. Это рабочий чат, где были журналисты и кроме них еще пара человек, в том числе из штаба Тихановской. Я заявлял о своих передвижениях во время официального визита Тихановской. Соответственно, так как я ехал в кортеже, меня спрашивали: надолго, когда собираешься обратно и так далее. К этому моменту уже были слегка натянутые отношения.

О сотрудничестве со следствием Роман Протасевич:

Никакого торга со следствием или чего-то подобного у меня не было. Любое мое участие, в том числе в этом мероприятии, является исключительно добровольным. Меня никто не принуждает. Меня никто и никогда не принуждал к сотрудничеству со следствием. Это исключительно мои выбор и решение. Мое сотрудничество со следствием связано с тем, что я понимаю, какой урон я нанес не только государству, но и стране. Сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы исправить эту ситуацию. «Скажу максимально кратко». У Романа Протасевича спросили о батальоне «Азов»

О событиях августа 2020 Роман Протасевич:

Я помню пиковые моменты 9, 10, 11 августа. Могу честно сказать, что во многих моментах мне было очень тяжело смотреть на то, что происходит. Да, я чувствую свою ответственность, безусловно. Но в то же время выходить или не выходить на протест и выходить на него мирно или с камнем в руке – это личный выбор каждого.

О радикальных Telegram-каналах Роман Протасевич:

Радикальных каналов было не так много. Я имею в виду тех, которые именно призывали к крови. Если посмотреть на них и сказать объективно и честно, то большинство из них – это просто фрики. Какие-то мифические дни Х, которые до сих пор пропагандируются той же Карач. Это же откровенный бред. Откуда ему взяться, даже если подготовить 50 или 100 головорезов где-то за пределами страны? Просто пустят много крови, но это не приведет ни к чему. Мне тяжело говорить об этом, потому что я и публично признавался в том, что прикладывал руку к организации массовых акций протеста. Но я никогда не призывал ни к противостоянию, ни к каким-то радикальным вещам. Поэтому мне, на самом деле, очень тяжело оценивать такие действия. Читайте также: «СИЗО есть СИЗО, но при этом ко мне максимально уважительное отношение». Роман Протасевич об условиях содержания Роман Протасевич: «Дела у господина Латушко действительно плохие» Роман Протасевич о Светлане Тихановской: знаете, я бы описал её словосочетанием «святая невинность»

О Джулии Фишер Роман Протасевич:

Я ее лично видел два раза. Первый раз, когда снимал ее встречу с Тихановской на кладбище, где похоронены повстанцы Калиновского. Второй раз я полтора часа прождал ее под дверью, чтобы снять трехминутный ролик – короткий комментарий для Telegram-канала, который возглавлял, «Беларусь головного мозга». Общение наше длилось три или четыре минуты, при этом я еще полтора часа под дверью стоял. Никаких других контактов. А что она говорит, наверное, уже не мне комментировать.

Об Ольге Карач Роман Протасевич:

Это человек, который, в принципе, никогда не скрывал, что все, что его интересует – это финансирование. По этой же причине она так много пыталась выступать против штаба Тихановской. Чуть ли не каждую неделю проводила импичменты. Она лично под фейковыми аккаунтами бегала по чатам и рассказывала небылицы про своих оппонентов. И то, что она делает сейчас – ездит по миру и пытается встречаться с диаспорами, выторговывает себе у них какие-то деньги. Это, мне кажется, наиболее ярко говорит о том, что сейчас происходит. И это в продолжение темы о внутривидовой борьбе. «Тема Беларуси наиболее выгодна той же Литве и Польше, которые зарабатывают на этом свои очки»