«Литовский пограничник конкретно удаляет следы нарушителей». Госпогранкомитет прокомментировал фейки о границе

Андрей Филатов, начальник первого главного управления Госпогранкомитета Беларуси: Факт о нарушениях границы, где литовский пограничник конкретно удаляет следы нарушителей границы на своей территории и приводит контролирующее средство в рабочее состояние. В соответствии со всеми договоренностями, должна была произойти передача следов, хотя отчетливо видно: следы были как на нашей стороне, так и на территории Литвы.

Наряду с этим хотел бы пояснить видео, которое появилось в средствах массовой информации, именно литовскими СМИ, литовскими пограничниками, которые якобы утверждают о недобросовестной охране государственной границы пограничниками Беларуси. Якобы пограничники пытаются скрыть следы нарушителей границы. Хочу указать на то, что это чистой воды фейк. Вы прекрасно видели это видео непродолжительное. На нем прекрасно видно, какая природа вокруг съемок, отчетливо видна прекрасная контрольно-следовая полоса со стороны Литвы, но вместе с тем не известны ни дата, ни время происходящего. Хочу акцентировать ваше внимание, что органы пограничной службы выполняют все обязательства по международным договорам и принятым соглашениям с сопредельными государствами. И, я вам скажу, охраняют границу профессионально.