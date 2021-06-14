Перехвата самолёта Ryanair не было. Вот какие доказательства привёл командующий войсками ВВС и ВПВО

Новости Беларуси. Никакого перехвата самолета Ryanair не было. Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Голуб еще раз обратил внимание присутствующих на брифинге МИД на элементарную терминологию – что такое «перехват». Тем более, есть яркий пример, как принудительно сажали белорусский борт в Украине, где пилотам в прямом смысле угрожали в случае неповиновения.

Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

В некоторых средствах массовой информации тоже прошла, так скажем, ремарка о том, что вертолет в это время находился в воздухе, и вертолет смог принудить и развернуть Boeing 737. Посмотрите, пожалуйста, на параметры полета этого вертолета: высота – 700, скорость – 190 километров в час. Boeing идет на высоте 11 800 и со скоростью 828 километров в час. Между ними практически 11 тысяч метров эшелон. Артём Сикорский: результаты расследования инцидента с Ryanair, похоже, кроме Беларуси никому не нужны Неоднократно было доказано, показано всем, кто желает объективно разобраться, еще раз повторяю – объективно разобраться в этой ситуации. То, что перехват, принуждение к посадке, сопровождение истребительным перехватчиком МиГ-29 Вооруженных Сил Республики Беларусь иностранного гражданского воздушного судна в небе Республики Беларусь не было. Повторяю, не было.