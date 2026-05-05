Поставки белорусского цемента на внутренний рынок планируется нарастить

От реструктуризации долгов предприятий цементной отрасли до дальнейшей судьбы крупных производств. Именно это сегодня детально обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошло масштабное совещание Президента с руководством Совета Министров. За столом широкий круг ответственных лиц – от главы правительства до руководителей предприятий.

Безразличие порождает коррупцию. У госконтроля – факты, у правительства – доводы. Это не тенденция. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В нашем правительстве сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем Президенту, подмахнет, подпишет. Ну и пойдет. А надо организовывать. Чтоб пресс-подборщик был, чтоб робот был у Караника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль Президент поручил. Ну, может, уже и сделали, не знаю. Пришел новый человек, Александр Александрович Терехов. Его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже, вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Он уже предлагает, давайте цементникам или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить с них надо, ты вчерашний директор. У него уже и Совминовские полномочия есть, и директорский бэкграунд не забыт. Ситуацию видит с разных сторон. Прогнозы утешительны.