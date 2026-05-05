Поставки белорусского цемента на внутренний рынок планируется нарастить
От реструктуризации долгов предприятий цементной отрасли до дальнейшей судьбы крупных производств. Именно это сегодня детально обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь прошло масштабное совещание Президента с руководством Совета Министров. За столом широкий круг ответственных лиц – от главы правительства до руководителей предприятий.
Безразличие порождает коррупцию. У госконтроля – факты, у правительства – доводы. Это не тенденция.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нашем правительстве сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем Президенту, подмахнет, подпишет. Ну и пойдет. А надо организовывать. Чтоб пресс-подборщик был, чтоб робот был у Караника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль Президент поручил. Ну, может, уже и сделали, не знаю.
Пришел новый человек, Александр Александрович Терехов. Его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже, вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Он уже предлагает, давайте цементникам или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить с них надо, ты вчерашний директор.
У него уже и Совминовские полномочия есть, и директорский бэкграунд не забыт. Ситуацию видит с разных сторон. Прогнозы утешительны.
Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси:
Для того, чтобы любой коммерческий проект даже взять на какую-то часть реализации проекта, нужно иметь бизнес-план. Бизнес-план показывает устойчивость модели финансовой и возможность привлечения кредитных ресурсов. Когда ты зависишь от внешних факторов, от внешнего контура, какой будет валютный риск, тогда ты понимаешь, что ты находишься в ситуации неопределенности.
Средства сейчас нужны на очередную модернизацию. Себестоимость цемента станет дешевле, а значит вырастет конкурентоспособность и на внутреннем рынке, а излишки – на внешний рынок. В прошлый раз деньги на развитие брали у внешних источников, но из-за скачков валюты в белорусских рублях долг только увеличился. Долговые обязательства выплатил Минфин. Ему и нужно возвращать деньги, а эта схема и предполагает расчеты межу своими.
Александр Терехов:
Наверное, нелогично, если продается цемент на рынке Республики Беларусь, цементной компании покупать доллары, платить обязательства Министерству финансов долларами, чтобы Министерство финансов опять меняло доллары на белорусские рубли. Поэтому эти обязательства сегодня переводятся в белорусский рубль в соответствии с решением. Фиксируется определенный курс, который был на 1 апреля. Если мы эти обязательства перед Министерством финансов в валюте должны были начинать выполнять в 2029-м и в 2030-х годах и так далее, то мы берем на себя обязательства, что цементные компании начинают возвращать уже в 2026 году. И бюджет получит за эти три года солидную сумму. Более 100 миллионов рублей.