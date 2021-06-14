Роман Протасевич: То, что я знаю точно – действительно, протесты закончились. И я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы они возобновились. Именно поэтому, опять же, и был выбран такой метод давления как санкции. Я сейчас не буду оценивать этическую сторону этого вопроса, я предоставлю эту оценку тем людям, которые, собственно, над этими санкциями работают, эти санкции принимают. Честно скажу, меня терзает один вопрос… два. Во-первых, это люди. И, во-вторых, даже если отбросить там экономический вопрос – я имею в виду не экономический вопрос, а вопрос с людьми – если предприятия уйдут с западных рынков, они никогда больше туда не смогут вернуться, даже если власть сменится. И, простите, но это выстрел в ногу, получается.

Вокруг Беларуси, естественно, продолжается негласная политическая война с представителями Польши и Литвы особенно. Естественно, все они наперегонки пытаются использовать любой повод, потому что, опять же, поддержка Беларуси для них – это мощный стимул для развития внешней политики. Посмотрите (я, в принципе, у господина Маркова заявлял) на ту же Литву – это маленькая страна. Да, она красивая, но она бедная, она откровенно бедная. Я же пожил в Польше, в Варшаве, а потом переехал в Вильнюс. Это откровенно бедная страна, но сейчас она позволяет себе заявления даже по разрыву отношений с Китаем, уже в адрес России начинаются претензии и так далее. Это яркое подтверждение того, что просто тема Беларуси наиболее выгодна той же Литве и Польше, которые зарабатывают на этом свои очки. Конечно, как зарабатывают отдельные политические силы, я знать не могу, и какие они заявления делают – опять же, я, к сожалению, все-таки информационно отрезан от внешнего мира. Но из того, что я вижу – пусть это будет на их совести, не мне их судить.