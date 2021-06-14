Председатель СК рассказал, как на самом деле велись переговоры об освобождении польских активисток

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair. И очень ждет обратную связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году в Беларуси возбуждено 11 дел о минировании самолетов, 14 – аэропорта. К властям Швейцарии обращались за помощью в 2019-м по аналогичному делу, но ответа нет до сих пор.

Председатель Следственного комитета рассказал и о том, как шли переговоры об освобождении польских активисток Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Вынос вопроса польской стороной в публичное поле и тиражирование фейков побудили озвучить обстоятельства этого дела.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Изменение меры пресечения и выезд указанных лиц в Польшу является исключительно жестом доброй воли белорусской стороны, продиктованным гуманитарными соображениями и принципами добрососедства. Инициатором указанного решения является официальная Варшава. При этом польский МИД не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Вопрос решался по линии специальных служб. Все фигуранты выехали в Польшу добровольно и без каких-либо условий. Вместе с тем они в настоящее время остаются обвиняемыми по уголовному делу, которое имеет определенную судебную перспективу.