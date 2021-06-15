Роман Протасевич о следах на руках: это от стяжек, которые на меня надели во время задержания

Сегодня утром в Telegram -каналах появилась информация о том, что вас в СИЗО КГБ избивал лично Александр Лукашенко. И во время вашего интервью ОНТ на ваших руках были следы кровоподтеков. Что это были за следы?

Роман Протасевич:

Касательно этой шутки – тут даже комментировать ничего не буду, это просто смешно. Во-вторых, касательно моих следов на руках. Я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть. Это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания, так как задержание, насколько я понял, было для сотрудников настолько неожиданно, что, в общем-то, у них не было при себе наручников. Это единственное что-либо, что вообще может быть. Это момент первый.

Момент второй – я хочу сказать, что я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил, пальцем не трогал, более того скажу. Я просто хочу обратиться с просьбой не распространять дальнейшие слухи (подробнее здесь).