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Роман Протасевич о следах на руках: это от стяжек, которые на меня надели во время задержания

15 июня 2021 17:23
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Новости Беларуси. 14 июня в Минске на брифинге МИД появился Роман Протасевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Роман Протасевич о следах на руках: это от стяжек, которые на меня надели во время задержания-1

Сегодня утром в Telegram-каналах появилась информация о том, что вас в СИЗО КГБ избивал лично Александр Лукашенко. И во время вашего интервью ОНТ на ваших руках были следы кровоподтеков. Что это были за следы?

Роман Протасевич о следах на руках: это от стяжек, которые на меня надели во время задержания-4

Роман Протасевич:
Касательно этой шутки – тут даже комментировать ничего не буду, это просто смешно. Во-вторых, касательно моих следов на руках. Я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть. Это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания, так как задержание, насколько я понял, было для сотрудников настолько неожиданно, что, в общем-то, у них не было при себе наручников. Это единственное что-либо, что вообще может быть. Это момент первый.

Момент второй – я хочу сказать, что я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил, пальцем не трогал, более того скажу. Я просто хочу обратиться с просьбой не распространять дальнейшие слухи (подробнее здесь).

# Уголовное законодательство # общество # Роман Протасевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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