Новости по тегу #Роман Протасевич

За несколько лет государство влило в компанию 545 миллионов евро. Волшебный грош возвращали в карман вручную, из бюджета. Но даже после этих вливаний перевозчику пришлось просить защиты от кредиторов.
В Кардиффе вслух объявили то, о чем в метрополии боялись думать: «Время Вестминстера подошло к концу». Три синхронных заявления на расчет легли на стол в один день.
Смотрите в новом выпуске авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия». Сегодня, 17 сентября, сразу после информационного вечера на СТВ.
10 сентября, сразу после вечерних новостей на СТВ.
Есть бизнес, где товар нельзя пощупать, вернуть или засудить производителя за брак просто потому, что товара никогда и не было.
Смотрите новый выпуск авторской программы Романа Протасевича 3 сентября в 20:15.
Западные столицы синхронно переписывают правила игры. Пока одни поощряют обыски без ордера и снимают биометрию по запаху человека, другие штампуют законы о 14 годах тюрьмы и выводят спецслужбы из-под судебного контроля.
«60 тысяч человек за сутки, 88 тел, 7 тысяч детей и подростков без документов. Это не сводка с фронта. Это статистика одного испанского города за один день».
Два десятилетия «Право и справедливость» продавало избирателю образ политического монолита. Партии, которая не гнется ни под давлением Брюсселя, ни под грузом внутренних конфликтов. Но 24 июля монолит треснул...
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия» 23 июля в 20:15 на СТВ.
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия» 9 июля в 20:15 на СТВ.
Почему настоящая слежка давно стала там нормой? И какой сюрприз скрывают новые законы Брюсселя для простых европейцев?
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