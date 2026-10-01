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Новости по тегу #Роман Протасевич

«Волшебный грош» из госбюджета – почему вливания в airBaltic не помогли перевозчику
01 октября 2026 17:19

«Волшебный грош» из госбюджета – почему вливания в airBaltic не помогли перевозчику

Британия на грани распада! 3 автономии требуют самоопределения
24 сентября 2026 17:40

Британия на грани распада! 3 автономии требуют самоопределения

Что скрывают рапорты 1939 года и почему у Варшавы не проходят фантомные боли? Анонс «Без прикрытия»
17 сентября 2026 13:42

Что скрывают рапорты 1939 года и почему у Варшавы не проходят фантомные боли? Анонс «Без прикрытия»

Откуда в открытом доступе взялись секретные данные НАТО? Смотрите в программе «Без прикрытия»
10 сентября 2026 17:05

Откуда в открытом доступе взялись секретные данные НАТО? Смотрите в программе «Без прикрытия»

Торговля чудом в рассрочку – 6 главных трюков «инфобизнесменов» и «менторов»
03 сентября 2026 17:33

Торговля чудом в рассрочку – 6 главных трюков «инфобизнесменов» и «менторов»

Как сетевые наставники зарабатывают миллиарды на чужой наивности? Анонс «Без прикрытия»
03 сентября 2026 14:59

Как сетевые наставники зарабатывают миллиарды на чужой наивности? Анонс «Без прикрытия»

Призрак Гестапо над Европой. ЕС усиливает спецслужбы – для чего нужна разведка «без тормозов»?
20 августа 2026 18:24

Призрак Гестапо над Европой. ЕС усиливает спецслужбы – для чего нужна разведка «без тормозов»?

«Шенген схлопнулся за одну ночь». Как миграционный хаос в Испании заставил Европу закрыть границы?
06 августа 2026 17:47

«Шенген схлопнулся за одну ночь». Как миграционный хаос в Испании заставил Европу закрыть границы?

Монолит треснул – что произошло с партией ПиС? Разобрали политическую карту Польши
30 июля 2026 18:19

Монолит треснул – что произошло с партией ПиС? Разобрали политическую карту Польши

От мемов до цитат из Библии: за что на самом деле могут осудить в «свободной» Европе? Анонс «Без прикрытия»
23 июля 2026 13:53

От мемов до цитат из Библии: за что на самом деле могут осудить в «свободной» Европе? Анонс «Без прикрытия»

«Бизнес на судьбах»: как за обещанием глянцевого будущего скрывалась схема с уголовным сроком
09 июля 2026 13:59

«Бизнес на судьбах»: как за обещанием глянцевого будущего скрывалась схема с уголовным сроком

Протасевич: оппозиция клеймит любое технологическое решение Беларуси как слежку – потрясающее лицемерие!
02 июля 2026 17:39

Протасевич: оппозиция клеймит любое технологическое решение Беларуси как слежку – потрясающее лицемерие!