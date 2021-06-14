«Я решил закончить всё-таки шуткой для своих европейских коллег». Роман Протасевич о брифинге МИД

Новости Беларуси. В конце брифинга Роман Протасевич вспомнил «одну политическую загадку» про женщину-политика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он намекнул на сходство историй Светланы Тихановской и австрийки Моники Унгер, которая провозгласила себя президентом несуществующего государства «Федерации Австрия» и призывала Путина ввести войска. В 2020 году ее приговорили к 12 годам за попытку военного переворота.
Почему завершение конференции вы решили сделать таким шуточным, с «политической загадкой»? В чем суть?
Роман Протасевич:
Знаете, мы начали с шутки о том, что Александр Григорьевич мне сломал нос. Я решил закончить все-таки шуткой для своих европейских коллег, тем более о европейском политике и политике двойных стандартов.
Роман Протасевич: наверное, если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы попросил госзащиту
Вопрос на размышление: что будет дальше?
Роман Протасевич:
С кем?
С вашими коллегами. С вашим товарищем, коллегой Путило, например.
Роман Протасевич:
Ну, у Степы свой путь, и наши пути – не знаю, к счастью или к сожалению – давно разошлись. То, чем он сейчас занимается (он занимается политикой, видеопродакшном), я в это лезть никогда не хотел. Опять же, я многого не могу рассказать. То есть я, если вам будет интересно, готов рассказать другие подробности, в том числе, допустим, про многих бывших сотрудников, которые сейчас вообще вынуждены скрываться от, соответственно, представителей польских спецслужб, я не знаю, или каких-то группировок – мне достоверно не известно. Но, опять же, как будет дальше, я думаю, не знает никто.
Сейчас тот факт, который можно констатировать – что сейчас в Беларуси все тихо и спокойно. Сейчас единственное давление, которое есть – это внешнее давление.
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