Роман Протасевич о Светлане Тихановской: знаете, я бы описал её словосочетанием «святая невинность»

Роман Протасевич заявил, что уважительно относится к Александру Лукашенко как к человеку, но это не значит, что он полностью изменил свои взгляды и встал на сторону государства. А сотрудничество со следствием – это желание исправить совершенные ошибки. Прокомментировал Роман и самопровозглашенного президента.

Роман Протасевич:

Светлана Тихановская – это тот человек, о котором я практически не могу сказать ничего плохого. Знаете, я бы описал ее, наверное, словосочетанием «святая невинность». В отличии, естественно, от всего того круга людей – это профессиональные политики, это люди, которые живут этим, этим зарабатывают и так далее. Конечно, я могу сказать честно, что Светлана действительно очень сильно изменилась, она подросла во многих аспектах: в плане речи, выступлений и так далее.

Но опять же, даже если мы будем говорить про те же речи и вот эти многочисленные визиты, я снимал один из таких визитов. С большего это просто короткие визиты вежливости, которые длятся иногда несколько минут. А тиражируется это как какая-то серьезная встреча. И все. И поэтому, на самом деле, многие эти визиты – это просто визиты вежливости, там не идет каких-либо серьезных обсуждений, просто обмен любезностями.

Другой вопрос в том, что, конечно, люди, которые вокруг нее – это уже опытные политики. И естественно, они и задают во многом вектор направления. Они диктуют заявления, я могу привести простой пример. Опять же, когда я снимал в Афинах, там был один из моментов, когда тот же Вячорка подошел к Светлане с текстом на экране мобильного телефона, показал телефон, сказал: «Зачитай сейчас перед камерами». И она спросила: что, зачем? «Зачитай». Все.