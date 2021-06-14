«Это женщина, политик». Вот «политическая загадка», которую Протасевич вспомнил на брифинге МИД

Новости Беларуси. В МИДе заявили, что возможность присутствия Протасевича на брифинге – легальная. Роман не выступал с собственной речью, однако охотно отвечал на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Протасевич:

Вспомнил просто одну политическую загадку. Это человек, это женщина, политик. Она живет в одной из европейских стран. Она призвала не платить налоги, не признавать нелегитимное правительство, призвала переходить армию на свою сторону, а также начала создавать не только альтернативные правительства, но и альтернативные посольства своей страны. Как вы думаете, кто это?