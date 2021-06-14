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«Это женщина, политик». Вот «политическая загадка», которую Протасевич вспомнил на брифинге МИД

14 июня 2021 20:35
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Новости Беларуси. В МИДе заявили, что возможность присутствия Протасевича на брифинге – легальная. Роман не выступал с собственной речью, однако охотно отвечал на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это женщина, политик». Вот «политическая загадка», которую Протасевич вспомнил на брифинге МИД-1

Протасевич подчеркнул, что сотрудничает со следствием, а также рассказал о своих родителях, которые сейчас находятся в информационном вакууме.

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В конце брифинга Роман вспомнил «одну политическую загадку» про женщину-политика.

«Это женщина, политик». Вот «политическая загадка», которую Протасевич вспомнил на брифинге МИД-4

Роман Протасевич:
Вспомнил просто одну политическую загадку. Это человек, это женщина, политик. Она живет в одной из европейских стран. Она призвала не платить налоги, не признавать нелегитимное правительство, призвала переходить армию на свою сторону, а также начала создавать не только альтернативные правительства, но и альтернативные посольства своей страны. Как вы думаете, кто это?

«Это женщина, политик». Вот «политическая загадка», которую Протасевич вспомнил на брифинге МИД-7

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Я так смотрю, нет вариантов.

Роман Протасевич:
Неужели совсем нет вариантов? Или вы просто боитесь их озвучить? Что же, раз вариантов нет, я скажу. Может быть, вы [Анатолий Глаз – прим. ред.] знаете. Это политик из Австрии Моника Унгер. В 2019 году она получила 14 лет заключения за попытку мятежа. Знакомые пункты, не находите ли?

# Международная политика # Роман Протасевич # Анатолий Глаз # Моника Унгер # Фотофакт

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