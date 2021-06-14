«СИЗО есть СИЗО, но при этом ко мне максимально уважительное отношение». Роман Протасевич об условиях содержания

Роман не выступал с собственной речью, однако охотно отвечал на вопросы журналистов, а их было много. Настолько, что разговор с обвиняемым продолжился вне конференции. Как отметил сам Роман, находиться по ту сторону видеокамеры ему непривычно. Первый, самый волнующий все так называемые демократические силы вопрос, – как чувствует себя обвиняемый.

Новости Беларуси. В МИДе заявили, что возможность присутствия Протасевича на брифинге – легальная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Протасевич:

Ко мне относятся исключительно хорошо. Конечно, СИЗО есть СИЗО, но при этом ко мне максимально уважительное отношение. Также на фоне всех слухов, которые плодились о моем состоянии здоровья, меня регулярно осматривал врач. Я скажу больше, мне уже даже предложили вакцинироваться «Спутником V». Я думаю, что я даже это сделаю в ближайшее время. Поэтому никаких нареканий на условия содержания, на отношение ко мне нет абсолютно.

Ваши родители заявляли о том, что вы перенесли тяжелое заболевание, связанное с горлом, – болело у вас.

Роман Протасевич:

У меня хроническая ангина, господа. Ничего серьезного. Просто я три-четыре раза в год могу болеть ангиной. Все.