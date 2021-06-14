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Протасевич: удивлюсь, если многие вещи, которые я говорил, вообще будут опубликованы негосударственными медиа

14 июня 2021 18:06
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Новости Беларуси. В МИДе заявили, что возможность присутствия Протасевича на брифинге – легальная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протасевич: удивлюсь, если многие вещи, которые я говорил, вообще будут опубликованы негосударственными медиа-1

Как вы думаете, какой реакция будет после сегодняшней встречи?

Я могу сказать так: я удивлюсь, если многие вещи, которые я говорил, вообще будут опубликованы. Потому что, в принципе, я заметил даже по реакции на свои выступления, даже после выхода интервью с Марковым, что кое-где в комментариях буквально людей банили за то, что они сбрасывали ссылки на интервью или спрашивали, почему вы про Романа не пишете. Поэтому я удивлюсь, если многие вещи вообще в принципе будут опубликованы негосударственными медиа.

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# СМИ Беларуси # общество # Роман Протасевич # Марат Марков # Фотофакт

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