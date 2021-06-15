Ко Дню медицинского работника. В областной детской больнице появилось оборудование для эндоскопической хирургии

Новости Беларуси. Накануне праздника Дня медицинского работника Белорусский детский фонд подарил областной детской клинической больнице оборудование для эндоскопической хирургии на сумму свыше 50 тысяч рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это дополнительные медицинские инструменты для проведения эндоскопических операций детям. Ежегодно здесь проводят более 600 таких хирургических вмешательств.

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:

Детский фонд нашего областного отделения Белорусского детского фонда нам дарит медицинское оборудование и медицинский инструментарий для того, чтобы производить малоинвазивные методы оперативного лечения нашим маленьким пациентам. И, прежде всего, проводить правильную, точную дифференциальную диагностику заболеваний острой хирургической патологии живота у детей, COVID-инфекций.