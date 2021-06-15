Прямой эфир

Ко Дню медицинского работника. В областной детской больнице появилось оборудование для эндоскопической хирургии

15 июня 2021 18:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Накануне праздника Дня медицинского работника Белорусский детский фонд подарил областной детской клинической больнице оборудование для эндоскопической хирургии на сумму свыше 50 тысяч рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ко Дню медицинского работника. В областной детской больнице появилось оборудование для эндоскопической хирургии-1

Это дополнительные медицинские инструменты для проведения эндоскопических операций детям. Ежегодно здесь проводят более 600 таких хирургических вмешательств.

Ко Дню медицинского работника. В областной детской больнице появилось оборудование для эндоскопической хирургии-4

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:
Детский фонд нашего областного отделения Белорусского детского фонда нам дарит медицинское оборудование и медицинский инструментарий для того, чтобы производить малоинвазивные методы оперативного лечения нашим маленьким пациентам. И, прежде всего, проводить правильную, точную дифференциальную диагностику заболеваний острой хирургической патологии живота у детей, COVID-инфекций.

Ко Дню медицинского работника. В областной детской больнице появилось оборудование для эндоскопической хирургии-7

Больница рассчитана на 615 коек. Здесь находится единственное в области стационарное ковидное отделение, где лечатся инфицированные маленькие пациенты со всех районов. C Белорусским детским фондом областная детская больница сотрудничает уже 20 лет. Вместе проводят все праздники.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Дмитрий Зайцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В 1943-м там сожгли 146 человек. На благоустройство мемориального комплекса в Воложинском районе вышли местные жители
15 июня 2021 18:04

В 1943-м там сожгли 146 человек. На благоустройство мемориального комплекса в Воложинском районе вышли местные жители

Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»
15 июня 2021 17:46

Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»

МВД выдало 700 виз иностранцам, застрявшим в Минске из-за «закрытого» неба
15 июня 2021 17:44

МВД выдало 700 виз иностранцам, застрявшим в Минске из-за «закрытого» неба