Лукашенко направил соболезнование председателю КНР Си Цзиньпину

До 26 человек возросло количество погибших в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в центральной части Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 60 человек пострадали.
26 человек погибли при взрыве на заводе фейерверков в Китае
Соболезнование председателю КНР Си Цзиньпину направил Александр Лукашенко, отметив, что в Беларуси с глубокой болью и печалью восприняли сообщение об этой трагедии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в связи с постигшей их невосполнимой утратой, а также желаю скорейшего восстановления всем пострадавшим.
На ликвидацию последствий взрыва в провинции Хунань брошены более 500 спасателей, а также роботы. Не исключено, что число погибших может возрасти. На месте ЧП продолжается разбор завалов. По предварительной версии, причиной ЧП стала халатность персонала. Задержаны несколько менеджеров предприятия. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости в кратчайшие сроки провести тщательное расследование причин взрыва и строго наказать виновных.