Лукашенко направил соболезнование председателю КНР Си Цзиньпину

До 26 человек возросло количество погибших в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в центральной части Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 60 человек пострадали.

26 человек погибли при взрыве на заводе фейерверков в Китае

Соболезнование председателю КНР Си Цзиньпину направил Александр Лукашенко, отметив, что в Беларуси с глубокой болью и печалью восприняли сообщение об этой трагедии.