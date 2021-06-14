Командующий войсками ВВС и ВПВО Беларуси об инциденте с Ryanair: а теперь сложите все эти «случайности»
Новости Беларуси. Стало известно, что Следственный комитет готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с самолетом, который направлялся из Афин в Вильнюс и совершил вынужденную посадку в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У истребителя МиГ-29, сопровождавшего борт Ryanair, была задача прикрыть от акта терроризма Минск – об этом заявил командующий ВВС и ПВО Беларуси.
Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Проведенные нами расчеты по существующим пространственно-временным нормативам, которые, опять же, повторяю, знаем не только мы, но и знают на сопредельной территории в странах НАТО, показали, что в данной ситуации рубеж перехвата – это та линия, до которой должно быть перехвачено воздушное судно-нарушитель – проходит именно через населенный пункт Лида, где командир воздушного судна выполнил разворот.
Теперь сложите все эти «случайности», а именно: высоту не снижает для захода на посадку в аэропорту «Вильнюс», границу не пересекает, а ему никто не мешает пресечь границу, никто не мешал. И заранее кем-то просчитанный до минуты рубеж перехвата в этой точке, где командир воздушного судна начал разворот от госграницы. То есть командир воздушного судна ожидал, что в точке разворота должен уже быть истребитель. Но истребителю была совершенно другая задача поставлена, я уже не раз ее озвучивал: выйти в зону дежурства над населенным пунктом Мачулищи, осуществить контроль за линией заданного пути, которую выдал ему диспетчер аэропорта «Минск-2», обеспечить его при необходимости радиосвязью с наземными пунктами управления, если бы у него был отказ на борту радиосвязи и, самое главное, прикрыть от акта воздушного терроризма город-герой Минск. Вот эта задач стояла у истребителя МиГ-29.