Командующий войсками ВВС и ВПВО Беларуси об инциденте с Ryanair: а теперь сложите все эти «случайности»

Новости Беларуси. Стало известно, что Следственный комитет готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с самолетом, который направлялся из Афин в Вильнюс и совершил вынужденную посадку в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У истребителя МиГ-29, сопровождавшего борт Ryanair, была задача прикрыть от акта терроризма Минск – об этом заявил командующий ВВС и ПВО Беларуси.

Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Проведенные нами расчеты по существующим пространственно-временным нормативам, которые, опять же, повторяю, знаем не только мы, но и знают на сопредельной территории в странах НАТО, показали, что в данной ситуации рубеж перехвата – это та линия, до которой должно быть перехвачено воздушное судно-нарушитель – проходит именно через населенный пункт Лида, где командир воздушного судна выполнил разворот.