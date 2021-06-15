«Провалили. Или я что-то не так говорю?» Почему цех на Оршанском мясокомбинате не успели построить в сроки

Новости Беларуси. В 2018 году Александр Лукашенко дал поручение построить на Оршанском мясоконсервном заводе цех по самым современным стандартам. Срок исполнения – 1 июля 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем» Но что-то пошло не так. Цех все еще не в строю, и, судя по его готовности, к дате X стройка уже не завершится.

Президент потребовал четкого ответа – кто виноват в затягивании и срыве сроков выполнения поручения. Александр Лукашенко на объект приехал с полным пониманием происходящего.

– При всех ваших бравурных докладах – может, тут меня неправильно информируют? Читаю: к 1 июля 2021 года строительство цеха убоя и переработки свиней здесь должно быть закончено, нет? К 1 июля.

– То, что перенесли финальные сроки к 1 июля.

– Других сроков пока нет. Переносили, не переносили – это мое право, перенести или не перенести. 1 июля?

– Да.

– Есть соответствующее решение и ответственные.

– Да.

– Кто ответит головой, если к 1 июля не будет введено, так? Реализовано?

– Еще две недели, но не успевают до 1 июля.

– Вы провалили. Провалили. Или я что-то не так говорю?

– Не совсем так. Не успели, да.

– Не сделали к 1 июля. Значит, найти решение мое. Там конкретно ответственные: кто должностями, кто головой – кто за что отвечает. Реализовать полностью.

– Александр Григорьевич…

– Основным фактором, оказавшим влияние на сроки реализации проекта, явилось необеспечение на начальном этапе Витебским облисполкомом, тобой, подготовки обоснования инвестиций в строительство. Что это?

– Ерунда это.

– Ерунда, которая на сроки повлияла. Наличие прединвестиционной документации – то есть у тебя не было документации.

– Ее и сегодня нет.

– Отсутствие достаточной координации по проекту со стороны облисполкома.

Причин специалисты озвучили сразу несколько. Во-первых, не единожды менялись генеральные подрядчики. «Если надо что-то где-то упростить, один мне звонок». Кто теперь отвечает за стройку цеха на Оршанском мясокомбинате – Смена двух генеральных подрядчиков. Выбран третий генподрядчик. 5 марта 2020 года приступил к работам.

– Который и строит данный объект.

– Так чего вы меняли как перчатки генеральных подрядчиков?

– «Круглянское ПМК» выиграло, но они не смогли обеспечить выполнение. После них провели тендер, выбрали «Минскводстрой». Он сейчас реально справляется.

– Они подали на банкротство, отказались. А после них уже пришел «Минскводстрой».

Во-вторых, с проблемами столкнулись проектировщики: объект уникальный и опыта нет. Но до сих пор при почти полной готовности всей постройки полной документации так и не создали. – Затягивание сроков проектирования объекта как по вине заказчика (не предоставление данных исходных и прочее), так и по вине генпроектировщика. Почему проектная организация не выполнила в срок свои обязательства? То есть он тебе не дал исходные данные, ты вовремя не спроектировал.

– До конца, да. По аналогам мы делали часть, и пришлось поэтому перекомпоновку помещений делать, особенно по цеху.

– Ну, так кто из вас прав, кто виноват?

– Александр Григорьевич, ни на один день при всем этом мы с ними не останавливали стройку. Есть один узел – работаем, есть один цех – работаем.