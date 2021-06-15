«Провалили. Или я что-то не так говорю?» Почему цех на Оршанском мясокомбинате не успели построить в сроки
Новости Беларуси. В 2018 году Александр Лукашенко дал поручение построить на Оршанском мясоконсервном заводе цех по самым современным стандартам. Срок исполнения – 1 июля 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»
Но что-то пошло не так. Цех все еще не в строю, и, судя по его готовности, к дате X стройка уже не завершится.
Президент потребовал четкого ответа – кто виноват в затягивании и срыве сроков выполнения поручения. Александр Лукашенко на объект приехал с полным пониманием происходящего.
– При всех ваших бравурных докладах – может, тут меня неправильно информируют? Читаю: к 1 июля 2021 года строительство цеха убоя и переработки свиней здесь должно быть закончено, нет? К 1 июля.
– То, что перенесли финальные сроки к 1 июля.
– Других сроков пока нет. Переносили, не переносили – это мое право, перенести или не перенести. 1 июля?
– Да.
– Есть соответствующее решение и ответственные.
– Да.
– Кто ответит головой, если к 1 июля не будет введено, так? Реализовано?
– Еще две недели, но не успевают до 1 июля.
– Вы провалили. Провалили. Или я что-то не так говорю?
– Не совсем так. Не успели, да.
– Не сделали к 1 июля. Значит, найти решение мое. Там конкретно ответственные: кто должностями, кто головой – кто за что отвечает. Реализовать полностью.
– Александр Григорьевич…
– Основным фактором, оказавшим влияние на сроки реализации проекта, явилось необеспечение на начальном этапе Витебским облисполкомом, тобой, подготовки обоснования инвестиций в строительство. Что это?
– Ерунда это.
– Ерунда, которая на сроки повлияла. Наличие прединвестиционной документации – то есть у тебя не было документации.
– Ее и сегодня нет.
– Отсутствие достаточной координации по проекту со стороны облисполкома.
Причин специалисты озвучили сразу несколько. Во-первых, не единожды менялись генеральные подрядчики.
«Если надо что-то где-то упростить, один мне звонок». Кто теперь отвечает за стройку цеха на Оршанском мясокомбинате
– Смена двух генеральных подрядчиков. Выбран третий генподрядчик. 5 марта 2020 года приступил к работам.
– Который и строит данный объект.
– Так чего вы меняли как перчатки генеральных подрядчиков?
– «Круглянское ПМК» выиграло, но они не смогли обеспечить выполнение. После них провели тендер, выбрали «Минскводстрой». Он сейчас реально справляется.
– Они подали на банкротство, отказались. А после них уже пришел «Минскводстрой».
Во-вторых, с проблемами столкнулись проектировщики: объект уникальный и опыта нет. Но до сих пор при почти полной готовности всей постройки полной документации так и не создали.
– Затягивание сроков проектирования объекта как по вине заказчика (не предоставление данных исходных и прочее), так и по вине генпроектировщика. Почему проектная организация не выполнила в срок свои обязательства? То есть он тебе не дал исходные данные, ты вовремя не спроектировал.
– До конца, да. По аналогам мы делали часть, и пришлось поэтому перекомпоновку помещений делать, особенно по цеху.
– Ну, так кто из вас прав, кто виноват?
– Александр Григорьевич, ни на один день при всем этом мы с ними не останавливали стройку. Есть один узел – работаем, есть один цех – работаем.
Сейчас проблема в документации для некоторых узлов, бумажная волокита не позволяет быстро проводить экспертизу.