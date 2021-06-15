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«Провалили. Или я что-то не так говорю?» Почему цех на Оршанском мясокомбинате не успели построить в сроки

15 июня 2021 19:39
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Новости Беларуси. В 2018 году Александр Лукашенко дал поручение построить на Оршанском мясоконсервном заводе цех по самым современным стандартам. Срок исполнения – 1 июля 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»

Но что-то пошло не так. Цех все еще не в строю, и, судя по его готовности, к дате X стройка уже не завершится.

«Провалили. Или я что-то не так говорю?» Почему цех на Оршанском мясокомбинате не успели построить в сроки-1

Президент потребовал четкого ответа – кто виноват в затягивании и срыве сроков выполнения поручения. Александр Лукашенко на объект приехал с полным пониманием происходящего.

«Провалили. Или я что-то не так говорю?» Почему цех на Оршанском мясокомбинате не успели построить в сроки-3

При всех ваших бравурных докладах – может, тут меня неправильно информируют? Читаю: к 1 июля 2021 года строительство цеха убоя и переработки свиней здесь должно быть закончено, нет? К 1 июля. 
То, что перенесли финальные сроки к 1 июля. 
Других сроков пока нет. Переносили, не переносили – это мое право, перенести или не перенести. 1 июля? 
Да. 
– Есть соответствующее решение и ответственные. 
Да. 
Кто ответит головой, если к 1 июля не будет введено, так? Реализовано? 
Еще две недели, но не успевают до 1 июля. 

«Провалили. Или я что-то не так говорю?» Почему цех на Оршанском мясокомбинате не успели построить в сроки-5

Вы провалили. Провалили. Или я что-то не так говорю? 
Не совсем так. Не успели, да. 
Не сделали к 1 июля. Значит, найти решение мое. Там конкретно ответственные: кто должностями, кто головой – кто за что отвечает. Реализовать полностью. 
Александр Григорьевич… 
Основным фактором, оказавшим влияние на сроки реализации проекта, явилось необеспечение на начальном этапе Витебским облисполкомом, тобой, подготовки обоснования инвестиций в строительство. Что это? 
Ерунда это. 
Ерунда, которая на сроки повлияла. Наличие прединвестиционной документации – то есть у тебя не было документации. 
Ее и сегодня нет. 
Отсутствие достаточной координации по проекту со стороны облисполкома.

«Провалили. Или я что-то не так говорю?» Почему цех на Оршанском мясокомбинате не успели построить в сроки-7

Причин специалисты озвучили сразу несколько. Во-первых, не единожды менялись генеральные подрядчики.

«Если надо что-то где-то упростить, один мне звонок». Кто теперь отвечает за стройку цеха на Оршанском мясокомбинате

– Смена двух генеральных подрядчиков. Выбран третий генподрядчик. 5 марта 2020 года приступил к работам. 
– Который и строит данный объект. 
– Так чего вы меняли как перчатки генеральных подрядчиков? 
– «Круглянское ПМК» выиграло, но они не смогли обеспечить выполнение. После них провели тендер, выбрали «Минскводстрой». Он сейчас реально справляется. 
– Они подали на банкротство, отказались. А после них уже пришел «Минскводстрой».

«Провалили. Или я что-то не так говорю?» Почему цех на Оршанском мясокомбинате не успели построить в сроки-9

Во-вторых, с проблемами столкнулись проектировщики: объект уникальный и опыта нет. Но до сих пор при почти полной готовности всей постройки полной документации так и не создали.

– Затягивание сроков проектирования объекта как по вине заказчика (не предоставление данных исходных и прочее), так и по вине генпроектировщика. Почему проектная организация не выполнила в срок свои обязательства? То есть он тебе не дал исходные данные, ты вовремя не спроектировал. 
– До конца, да. По аналогам мы делали часть, и пришлось поэтому перекомпоновку помещений делать, особенно по цеху. 
– Ну, так кто из вас прав, кто виноват? 
– Александр Григорьевич, ни на один день при всем этом мы с ними не останавливали стройку. Есть один узел – работаем, есть один цех – работаем.

«Провалили. Или я что-то не так говорю?» Почему цех на Оршанском мясокомбинате не успели построить в сроки-11

Сейчас проблема в документации для некоторых узлов, бумажная волокита не позволяет быстро проводить экспертизу.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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