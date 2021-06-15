Наталья Кочанова в канун Дня медработников: это люди, которые отдают частичку своего сердца каждому пациенту

Новости Беларуси. Заслуженные награды и благодарности вручили лучшим работникам учреждений здравоохранения Минска и республиканских научно-практических центров – это более сотни специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 июня во Дворце Республики в канун Дня медика почетные грамоты Администрации Президента, Национального собрания Беларуси, благодарности глав обеих палат парламента вручила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Она отметила, что новейшие технологии, передовой опыт и заслуги наших медицинских работников сегодня признаны во всем мире. Этот год для медиков прошел под знаком усиленной борьбы с COVID-инфекцией.

При этом сплоченные коллективы специалистов не останавливали оказание помощи и по основным направлениям. Нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности медработники получили и от Министерства здравоохранения.

Наталья Шарейко, старшая медицинская сестра 31-й городской поликлиники Минска:

Больше 20 лет я в профессии уже. Она была всегда сложной. Кому-то она была сложна изначально, кому-то уже после, с возрастом. Но я могу сказать: все преодолимо, главное терпение в нашей работе, терпение, доброта.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Хотела бы прежде всего пожелать нашим медикам, медицинским работникам, работникам системы здравоохранения здоровья, здоровья их родным, близким, их коллективам. Потому что это люди, которые отдают не просто свой профессионализм и свои знания, отдают частичку души, сердца каждому пациенту.