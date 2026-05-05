РФ может применить ядерное оружие в случае блокады Калининграда – Sohu

Великобритания обсуждает создание морского объединения стран Северной Европы для усиления военного присутствия в регионе и противодействия России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sohu.

Сообщается, что инициатива может опираться на уже существующие силы десяти европейских государств и включать отработку сценариев, которые вызывают резкую реакцию Москвы.

Отмечается, что российская сторона ранее предупреждала о возможной эскалации в случае угроз Калининградской области.

«Стратегия ядерного сдерживания России гласит, что Москва имеет право применить ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Великобритания с союзниками ходит по тонкому льду», – резюмировали в материале.

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