РФ может применить ядерное оружие в случае блокады Калининграда – Sohu

Великобритания обсуждает создание морского объединения стран Северной Европы для усиления военного присутствия в регионе и противодействия России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sohu.
Сообщается, что инициатива может опираться на уже существующие силы десяти европейских государств и включать отработку сценариев, которые вызывают резкую реакцию Москвы.
Отмечается, что российская сторона ранее предупреждала о возможной эскалации в случае угроз Калининградской области.
«Стратегия ядерного сдерживания России гласит, что Москва имеет право применить ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Великобритания с союзниками ходит по тонкому льду», – резюмировали в материале.
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