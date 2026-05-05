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Лукашенко – о цементной отрасли: куча вопросов, которые должны были быть решены

05 мая 2026 16:49
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От реструктуризации долгов предприятий цементной отрасли до дальнейшей судьбы крупных производств. Именно это сегодня детально обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь прошло масштабное совещание Президента с руководством Совета Министров. За столом широкий круг ответственных лиц – от главы правительства до руководителей предприятий.

Лукашенко – о цементной отрасли: куча вопросов, которые должны были быть решены-2

Важнейший вопрос – развитие цементной отрасли. Она прошла серьезную «перезагрузку», позади масштабная модернизация. Однако, тема долговой нагрузки для этой сферы остается актуальной. Также на совещании рассмотрели вопросы господдержки крупных предприятий и эффективности таких решений. Отдельно обсудили ситуацию со Светлогорским целлюлозно-картонным, а также перспективы Оршанского мясо-консервного комбината.

Об итогах детального разговора – Евгений Пустовой.

Лукашенко – о цементной отрасли: куча вопросов, которые должны были быть решены-4

Сегодня Президенту в очередной раз предложили разобраться с экономическим оксюмороном. На этом большом совещании с Совмином обсудили судьбу двух предприятий и целой отрасли. С одной стороны, в мире пик запроса на продовольствие, а при этом у Оршанского мясоконсервного комбината сложности. Светлогорский ЦКК должен быть флагманом отрасли. Потенциальная продукция востребована, но предприятие в ожидании помощи. А с материальной поддержкой цементной отрасли вообще целая эпопея.

По каждому отдельному факту состоялся обстоятельный разговор. Поиск решений. Но прежде всего Первый – о настороженности к тенденциям. Вроде как вопросы по разным предприятиям, но сведены к одному предложению – реструктуризации долгов и причине – курсовая разница. Неужели в промышленности, как в АПК, мы продолжаем удобрять иждивенчество? Генеральная линия – упирайтесь и работайте.

Лукашенко – правительству: настораживает поток обращений за льготами и «коврижками».

Лукашенко – о цементной отрасли: куча вопросов, которые должны были быть решены-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и Комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна. Потому что премьер новый, но Президент-то у нас тот же. И линию определяет Президент, и надо этой линии придерживаться. Надо заставлять работать руководителя. Пришел – делай. Что значит мы должны кому-то помогать, а кому-то нет? Все в равных условиях должны работать.

Первый вопрос касается целой отрасли – стратегической. В стране три цементных завода. В Костюковичах, Кричеве и городском поселке Красносельский Гродненской области. Все они градообразующие. Цемент образно называют хлебом строительства. Без него невозможно представить ни одну стройку. Будь то тротуарная дорожка во дворе или небоскреб в столице. А вся отрасль – залог строительного суверенитета Беларуси.

Александр Лукашенко:
Шесть лет назад принималось решение о реструктуризации задолженности этих организаций – ее погашение было растянуто до 2049 года. Прошло шесть лет, и мы снова возвратились к этому вопросу.

Лукашенко – о цементной отрасли: куча вопросов, которые должны были быть решены-8

Сама отрасль пережила ряд испытаний. Важные активы от приватизации спасло решение Первого. Удалось пережить эпоху запретов на основных экспортных рынках. Автором современной модернизации тоже был Президент.

Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси:
В 2012-2013 году, если бы не поддержали отрасль, то, скорее всего, ее бы не было у нас просто в стране. Поэтому те ресурсы, которые были вложены, они позволили сохранить цементную отрасль.

Еще год назад обсуждали, как цементные заводы перевести на более дешевое RDF-топливо. Идея закатать бетон вместо асфальта в магистрали – тоже поручение Президента. И снова по проторенной дорожке пришли за помощью во Дворец Независимости.

Александр Лукашенко:
Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. (подробнее).

Лукашенко – о цементной отрасли: куча вопросов, которые должны были быть решены-10

Президент образно и в прямом смысле исходил вдоль и поперек цементные заводы Беларуси. Поэтому имеет железобетонное право задать такие вопросы.

Александр Лукашенко:
Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.

# Александр Лукашенко # Предприятия Беларуси # Александр Терехов

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