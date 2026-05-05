Лукашенко – о цементной отрасли: куча вопросов, которые должны были быть решены

От реструктуризации долгов предприятий цементной отрасли до дальнейшей судьбы крупных производств. Именно это сегодня детально обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошло масштабное совещание Президента с руководством Совета Министров. За столом широкий круг ответственных лиц – от главы правительства до руководителей предприятий.

Важнейший вопрос – развитие цементной отрасли. Она прошла серьезную «перезагрузку», позади масштабная модернизация. Однако, тема долговой нагрузки для этой сферы остается актуальной. Также на совещании рассмотрели вопросы господдержки крупных предприятий и эффективности таких решений. Отдельно обсудили ситуацию со Светлогорским целлюлозно-картонным, а также перспективы Оршанского мясо-консервного комбината. Об итогах детального разговора – Евгений Пустовой.

Сегодня Президенту в очередной раз предложили разобраться с экономическим оксюмороном. На этом большом совещании с Совмином обсудили судьбу двух предприятий и целой отрасли. С одной стороны, в мире пик запроса на продовольствие, а при этом у Оршанского мясоконсервного комбината сложности. Светлогорский ЦКК должен быть флагманом отрасли. Потенциальная продукция востребована, но предприятие в ожидании помощи. А с материальной поддержкой цементной отрасли вообще целая эпопея. По каждому отдельному факту состоялся обстоятельный разговор. Поиск решений. Но прежде всего Первый – о настороженности к тенденциям. Вроде как вопросы по разным предприятиям, но сведены к одному предложению – реструктуризации долгов и причине – курсовая разница. Неужели в промышленности, как в АПК, мы продолжаем удобрять иждивенчество? Генеральная линия – упирайтесь и работайте. Лукашенко – правительству: настораживает поток обращений за льготами и «коврижками».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и Комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна. Потому что премьер новый, но Президент-то у нас тот же. И линию определяет Президент, и надо этой линии придерживаться. Надо заставлять работать руководителя. Пришел – делай. Что значит мы должны кому-то помогать, а кому-то нет? Все в равных условиях должны работать. Первый вопрос касается целой отрасли – стратегической. В стране три цементных завода. В Костюковичах, Кричеве и городском поселке Красносельский Гродненской области. Все они градообразующие. Цемент образно называют хлебом строительства. Без него невозможно представить ни одну стройку. Будь то тротуарная дорожка во дворе или небоскреб в столице. А вся отрасль – залог строительного суверенитета Беларуси. Александр Лукашенко:

Шесть лет назад принималось решение о реструктуризации задолженности этих организаций – ее погашение было растянуто до 2049 года. Прошло шесть лет, и мы снова возвратились к этому вопросу.

Сама отрасль пережила ряд испытаний. Важные активы от приватизации спасло решение Первого. Удалось пережить эпоху запретов на основных экспортных рынках. Автором современной модернизации тоже был Президент. Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси:

В 2012-2013 году, если бы не поддержали отрасль, то, скорее всего, ее бы не было у нас просто в стране. Поэтому те ресурсы, которые были вложены, они позволили сохранить цементную отрасль. Еще год назад обсуждали, как цементные заводы перевести на более дешевое RDF-топливо. Идея закатать бетон вместо асфальта в магистрали – тоже поручение Президента. И снова по проторенной дорожке пришли за помощью во Дворец Независимости. Александр Лукашенко:

Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. (подробнее).