Артём Сикорский: результаты расследования инцидента с Ryanair, похоже, кроме Беларуси никому не нужны

Новости Беларуси. Новые подробности в расследовании инцидента с самолетом Ryanair, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 1 июня в Польшу и Ирландию Беларусь обратилась за объективными данными контроля и ответа не получила. В целом вызывает удивление реакция западных стран на Совете ICAO.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: Неподдельное удивление вызвала реакция стран Европы и Северной Америки, членов Совета ICAO, которые большинством голосов убрали из резолюции совета инициативу Беларуси о проведении транспарентного расследования и привлечения к ответственности виновных сторон. Только 4 июня генеральный секретарь ICAO уведомила нас о создании комиссии. Удивительно, но до нас не довели ни состав, ни компетенции данной комиссии. О визите членов комиссии в Беларусь в настоящее время речь не идет.

Наверное, это новая нормальность. Ведь, не дожидаясь даже предварительных итогов расследования ICAO, вся Европа, которая ратует за верховенство права, впала в беззаконие, в полное попрание норм международного воздушного права, создав в мировой авиации нестабильность и непредсказуемость – главных врагов безопасности.

Командующий войсками ВВС и ВПВО Беларуси об инциденте с Ryanair: а теперь сложите все эти «случайности»

И самое страшное, что до сих пор многие не понимают, что они натворили. Поэтому мы сейчас и наблюдаем, что результаты расследования, похоже, кроме Беларуси никому не нужны. И вообще, о каком праве можно говорить, если нам своих граждан из Европы не давали забрать? Летали по нейтральным водам, разрабатывали целые операции, прорывались буквально за своими гражданами.