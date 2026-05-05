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Перемирие на Ближнем Востоке может быть нарушено. США и Иран начали новые атаки в Персидском заливе

05 мая 2026 17:12
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И без того хрупкое перемирие на Ближнем Востоке может быть нарушено. США и Иран начали новые атаки в Персидском заливе, борясь за контроль над Ормузским проливом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые залпы ракет и беспилотников последовали после того, как Дональд Трамп заявил о начале масштабной операции по спасению застрявших там танкеров и торговых судов.

Перемирие на Ближнем Востоке может быть нарушено. США и Иран начали новые атаки в Персидском заливе-2

После этого были атакованы несколько кораблей. При этом Пентагон заявил об уничтожении шести небольших военных катеров Ирана. В результате ракетного обстрела возник пожар в нефтяном порту Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того Тегеран сообщил об атаках по двум эсминцам США. Центральное командование Ирана предупредило, что «любые иностранные вооруженные силы, особенно американская армия, будут атакованы, если они попытаются приблизиться к Ормузскому проливу».

В ответ Дональд Трамп вновь пригрозил – цитата «снести Иран с лица земли, если он нападет на американские корабли в Ормузском проливе». Это заявление, очевидно, подрывает хрупкое перемирие, заключенное при посредничестве Пакистана, которое остановило боевые действия в прошлом месяце, но так и не смогло полноценно открыть Ормузский пролив, через который обычно проходит около пятой части международных поставок нефти. 

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# Дональд Трамп # Конфликт на Ближнем Востоке

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