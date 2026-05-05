И без того хрупкое перемирие на Ближнем Востоке может быть нарушено. США и Иран начали новые атаки в Персидском заливе, борясь за контроль над Ормузским проливом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые залпы ракет и беспилотников последовали после того, как Дональд Трамп заявил о начале масштабной операции по спасению застрявших там танкеров и торговых судов.