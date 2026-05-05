В Эстонии, как всякий раз это бывает накануне Дня Великой Победы, и всякий раз с новой силой, раскручивают маховик войны с историей. Любые торжества или памятные мероприятия в дни, когда 81 год назад Европа была освобождена от фашизма, в современной Эстонии запрещены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под каток репрессий попадет все, что хоть как то напоминает об этом празднике, как и те, кто не хочет забывать какой ценой досталась Победа. Поэтому в стране 8, 9 и 10 мая будут вне закона все массовые шествия, демонстрации, митинги и собрания. Категорически не разрешается использовать советскую символику и даже возлагать цветы. Полиция за этим будет тщательно следить.

Всех, кто осмелится нарушить запрет, ждет громадный штраф до 2,5 тысяч евро или арест. Причем из-за размытого списка неразрешенных предметов и вещей в преступники может попасть любой. Подобное отношение к великому празднику Победы эстонские власти демонстрируют не первый год. Но с каждым разом оно становится все более циничным. Такой ответ Таллина всем тем, кто когда-то освобождал эстонскую землю от фашистов.