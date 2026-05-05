Беларусь расширяет партнерские контакты с Башкортостаном! Как складывается сотрудничество?

Политическая воля лидеров Беларуси и России, вне всяких сомнений – главный фактор успеха в союзном строительстве. Так было на всех этапах белорусско-российских отношений, но наиболее ярко это проявилось в период самого жесткого давления на Минск и Москву. «Плечом к плечу» – этот принцип интеграционного тандема Беларуси и России сработал и в геополитике, и в обороне, и в экономике. А ведь именно она – реальная, взаимовыгодная с миллионами кооперационных связей – главный союзный драйвер. И это не просто фигура речи. Товарооборот в 55 миллиардов долларов в эквиваленте по итогам 2025 года – более, чем весомый аргумент. При этом к такому рекорду Беларусь и Россия двигались рекордными темпами – увеличив планку более, чем на треть всего за 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А 99 % взаиморасчетов мы уже проводим в национальных валютах – а это история про реальную союзную экономическую независимость. Как и курс на тотальное импортозамещение – сегодня мы практически все можем сами: от тяжелого машиностроения до микроэлектроники. Именно на этом треке двигаемся к одному из центральных событий года в Союзном государстве.

«Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития» – вот стержневая тема предстоящего Форума регионов – уже 13-го в белорусско-российском бэкграунде. Всякий раз, Форум регионов – это площадка для бизнес-контактов. 20 миллиардов российских рублей – таков суммарный портфель из сотни контрактов, подписанных в Нижнем Новгороде прошлым летом. Очевидно, предстоящий форум в Минске и Минской области будет не менее продуктивным. Ну а сейчас в российский регион – один из топовых и перспективных для Беларуси – Республика Башкортостан. Именно там с визитом глава белорусской дипмиссии в России Юрий Селиверстов. А Уфа стала площадкой для обсуждения экономической прагматики: от машиностроения до сферы туризма. Этому, безусловно, поспособствует и открытие в Башкортостане нашего генерального консульства. Из Уфы репортаж нашего собственного корреспондента в России Ольги Наумовой.

Горные хребты, таежные леса и кристальные озера с родниками. В Башкортостане к богатству природы всегда относились с уважением. Бескрайние степи стали колыбелью башкирского народа, который создал в европейской части России экономически развитый регион. С Южным Уралом расширяет партнерские контакты Беларусь.

Эти троллейбусы курсируют по городам почти во всех регионах России, производят общественный транспорт завод в Уфе. Нарастить поставки и стать лидером рынка предприятий из Башкортостана удалось в кооперации с белорусской компанией. Вместе партнеры создали новую модель троллейбуса «Горожанин».

Денис Рассадников, генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода:

Машкомплект, кондиционеры, компрессоры, панели управления, блоки различные производятся в Беларуси. У нас производится также куча электрического оборудования. Вот эта кооперация и синергия позволяет добиться такого результата, что мы стали крупнейшим производителем троллейбуса в Российской Федерации вместе с нашим белорусским партнером. За время сотрудничества УТТЗ и МАЗ вместе произвели сотни современных машин. Недавно большую партию белорусско-российских троллейбусов отправили в Екатеринбург.

С возможностями партнерского предприятия ознакомился наш посол в России. Белорусские машины пользуются спросом в Башкортостане. Местные фермеры оценили наши тракторы и комбайны. Есть спрос на спецтехнику, дорожную и строительную. Для реализации в регионе линейки машин здесь построили мультибрендовый центр. Он начал свою работу год назад. Тракторы и грузовики из Минска, комбайны из Гомеля. В мультибрендовом центре в Уфе представлены флагманские модели белорусской техники. Здесь же можно провести ремонт, гарантийное обслуживание и купить оригинальные запчасти. И вот в этом особенность таких площадок.

Башкортостан поставляет нам продукцию нефтехимии, материалы для промышленности и семена льна. Обе стороны довольны динамикой торговли. На российском рынке набирают популярность изделия белорусского легпрома. В крупнейшем торговом центре Уфы открылся магазин товаров для дома и уюта. От изысканного фарфора до изделий из натурального льна. От жакетов до рубашек и брюк – эту одежду отшивают на заводе в Гомеле. Бренд хорошо знаком в Беларуси, но теперь у него есть постоянные покупатели в Башкортостане. Качественные костюмы продают по приемлемым ценам. Это важный фактор конкурентоспособности на большом рынке. Минск и Уфа нацелены на тесное взаимодействие. Между столицами действует дорожная карта, где определены рабочие задачи до 2028-го. В этом году в Уфе открылось Генеральное консульство Беларуси.