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Новости по тегу #Интервью

«Молодежь у нас замечательная». Депутат Палаты представителей рассказала о работе с юными белорусами
11 октября 2026 07:35

«Молодежь у нас замечательная». Депутат Палаты представителей рассказала о работе с юными белорусами

«Готовятся изменения в Трудовой кодекс» – Анжелика Курчак рассказала о важной инициативе
11 октября 2026 07:25

«Готовятся изменения в Трудовой кодекс» – Анжелика Курчак рассказала о важной инициативе

«Асалода чытання». Как создавался проект онлайн-библиотеки с учащимися Индустриально-педагогического колледжа?
11 октября 2026 07:15

«Асалода чытання». Как создавался проект онлайн-библиотеки с учащимися Индустриально-педагогического колледжа?

Какие задачи ставятся перед ссузами и какие специалисты нужны реальному сектору экономики? Рассказала Оксана Бесько
09 октября 2026 14:10

Какие задачи ставятся перед ссузами и какие специалисты нужны реальному сектору экономики? Рассказала Оксана Бесько

Инклюзивное образование в Беларуси. Об обучении особенных детей поговорили с Натальей Глинской
04 октября 2026 13:55

Инклюзивное образование в Беларуси. Об обучении особенных детей поговорили с Натальей Глинской

Чем гордится Минск в плане медицины? Мнение Юрия Горбича
04 октября 2026 10:03

Чем гордится Минск в плане медицины? Мнение Юрия Горбича

Пациенты из регионов могут обращаться в минские клиники – узнали, как работает эта система
04 октября 2026 09:35

Пациенты из регионов могут обращаться в минские клиники – узнали, как работает эта система

Какие учреждения здравоохранения откроются в Минске в ближайшее время? Ответил Юрий Горбич
04 октября 2026 09:01

Какие учреждения здравоохранения откроются в Минске в ближайшее время? Ответил Юрий Горбич

За 2025-й выявили 11 тыс. онкобольных – Горбич объяснил, почему важно проходить диспансеризацию
04 октября 2026 08:36

За 2025-й выявили 11 тыс. онкобольных – Горбич объяснил, почему важно проходить диспансеризацию

«Инфекционистами стала вся страна!» Юрий Горбич рассказал о борьбе с ковидом в 2020-м
04 октября 2026 08:09

«Инфекционистами стала вся страна!» Юрий Горбич рассказал о борьбе с ковидом в 2020-м

Почему в Беларуси обновили штаммовый состав вакцин от гриппа? Объяснила врач
03 октября 2026 13:16

Почему в Беларуси обновили штаммовый состав вакцин от гриппа? Объяснила врач

Какие изменения грядут в законодательстве Беларуси? Интервью с сенатором Александром Багелем
27 сентября 2026 13:50

Какие изменения грядут в законодательстве Беларуси? Интервью с сенатором Александром Багелем