Новости по тегу #Интервью

«Мне очень нравится, что молодежь неравнодушная. И видя, может быть, твой пример, слыша тебя, старается тоже соответствовать».
«Уже готовятся изменения в Трудовой кодекс. Я думаю, что в конце этого года мы будем их рассматривать. Знаете, все предложения, которые у меня есть, идут от жизни».
«Этот проект возник, когда я была в коллективе ребят, которые обучаются в Индустриально-педагогическом колледже».
В программе «Решение есть! Депутатский ответ» встретились с Оксаной Бесько, депутатом Минского городского Совета депутатов.
«Очень большое количество детей получают инклюзивное образование. Они имеют возможность жить и воспитываться в своих семьях и обучаться по месту жительства», – рассказала гостья программы.
«На базе этих флагманских центров, на базе приемного отделения у нас будет и КТ, и МРТ, и УЗИ, и специалисты».
«27 республиканских центров располагается внутри клиник Минск. Самый классический пример, допустим, 10-я больница. Республиканский центр офтальмологии, куда приезжают со всей страны и оказывают помощь со всей страны».
«Первое – откроется инфекционная больница. Новая, красивая, замечательная».
«Если у тебя заболевание находят на ранних стадиях, и ты потом осознаешь, что ты бы сам это узнал через год, но узнал бы тогда, когда это вылечить невозможно, ты начинаешь понимать, зачем это надо».
«Было достаточно тяжелое время, но это время, которое показало кто есть кто».
«вирусы гриппа могут мутировать» – отметила Наталья Галькевич.
«Центральное место будет занимать работа над проектами законов о Республиканском бюджете, о бюджете в Фонд социальной защиты», – рассказал сенатор.
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