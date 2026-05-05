Правительство исключило господдержку при закупке импортных семян для сельхознужд

В Беларуси изменили порядок господдержки при закупке семян для сельского хозяйства. Так, например, субсидии на импортные семена исключены. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно решению, бюджетные средства теперь направляются на покупку отечественных семян, а также отдельных импортных культур, производство которых в стране ограничено (например, люцерны, кукурузы и некоторых овощей).

Поддержка сохраняется в виде льготных кредитов и субсидий, однако доступ к льготному финансированию для импортных семян ограничен. В 2026 году на эти цели из местных бюджетов предусмотрено 26,9 млн рублей.