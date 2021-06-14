Роман Протасевич: «Дела у господина Латушко действительно плохие»

Новости Беларуси. Во время брифинга МИД на вопросы журналистов ответил и Роман Протасевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роман Протасевич: я бы хотел обратиться с просьбой поменьше распространять слухи и домыслы Он рассказал о беглом белорусском оппозиционере Павле Латушко. Как сегодня у него обстоят дела в Европе и кто ему поставил ультиматум?

Роман Протасевич:

Даже исходя из той информации, которая у меня была еще до того, как я оказался в Беларуси, дела у него плохи. Я уже ранее упоминал, например, о том, что, опять же, квартира за 3 000 евро. Я вам скажу больше, один из сотрудников НАУ анонимно отправил в польский Сейм информацию о жизни Пал Палыча и о том, что он действительно живет в квартире. Но это, знаете, еще, наверное, не самая большая проблема, которая связана с господином Латушко.