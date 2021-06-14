Роман Протасевич: «Дела у господина Латушко действительно плохие»

Новости Беларуси. Во время брифинга МИД на вопросы журналистов ответил и Роман Протасевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роман Протасевич: я бы хотел обратиться с просьбой поменьше распространять слухи и домыслы
Он рассказал о беглом белорусском оппозиционере Павле Латушко. Как сегодня у него обстоят дела в Европе и кто ему поставил ультиматум?
Роман Протасевич:
Даже исходя из той информации, которая у меня была еще до того, как я оказался в Беларуси, дела у него плохи. Я уже ранее упоминал, например, о том, что, опять же, квартира за 3 000 евро. Я вам скажу больше, один из сотрудников НАУ анонимно отправил в польский Сейм информацию о жизни Пал Палыча и о том, что он действительно живет в квартире. Но это, знаете, еще, наверное, не самая большая проблема, которая связана с господином Латушко.
Самая большая проблема связана с тем, что, опять же, исходя из той информации, которой я обладаю, я все-таки общался со многими людьми, Пал Палычу поставлен ультиматум со стороны польских властей. Я объясню, с чем это связано. Польша и Литва ведут прямую конкуренцию за белорусский вопрос. Если у литовской стороны существует штаб Светланы Тихановской, то, соответственно, у официальной Варшавы есть только господин Латушко. И, так как он не проявлял никакой активности, для него было поставлено конкретное условие, что до сентября он должен активизироваться и показать свою поддержку, провести собственные акции. Мы все помним, как пиарилось то же 9 Мая и что из этого получилось – ничего. Сейчас, как я понимаю, точно те же акции, которые проходят на границе, точно так же связаны с господином Латушко. Но, естественно, тут говорить ни о каком успехе не приходится. Поэтому дела у господина Латушко действительно плохие. Это еще, опять же, я пропустил три недели, но даже исходя из той информации, которую я знал.