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«Скажу максимально кратко». У Романа Протасевича спросили о батальоне «Азов»

14 июня 2021 20:43
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Новости Беларуси. В МИДе заявили, что возможность присутствия Протасевича на брифинге – легальная. Роман не выступал с собственной речью, однако охотно отвечал на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Скажу максимально кратко». У Романа Протасевича спросили о батальоне «Азов»-1

Вопросов у журналистов было настолько много, что разговор с обвиняемым продолжился вне конференции. Как отметил сам Роман, находиться по ту сторону видеокамеры ему непривычно.

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Не обошли стороной журналисты и прошлое Протасевича, связанное с ультранационалистическим батальоном «Азов» на востоке Украины.

«Скажу максимально кратко». У Романа Протасевича спросили о батальоне «Азов»-4

Роман Протасевич:
Я скажу максимально кратко. Во-первых, я не принимал участие в боевых действиях, и я был просто фотографом. Все остальное – это материалы следствия.

Высказался обвиняемый и по актуальным вопросам – санкциям, выдвинутым коллективным Западом в адрес Беларуси.

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# Уголовное законодательство # общество # Роман Протасевич # Фотофакт

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