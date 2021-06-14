«Скажу максимально кратко». У Романа Протасевича спросили о батальоне «Азов»

Новости Беларуси. В МИДе заявили, что возможность присутствия Протасевича на брифинге – легальная. Роман не выступал с собственной речью, однако охотно отвечал на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В МИДе заявили, что возможность присутствия Протасевича на брифинге – легальная. Роман не выступал с собственной речью, однако охотно отвечал на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопросов у журналистов было настолько много, что разговор с обвиняемым продолжился вне конференции. Как отметил сам Роман, находиться по ту сторону видеокамеры ему непривычно.
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Не обошли стороной журналисты и прошлое Протасевича, связанное с ультранационалистическим батальоном «Азов» на востоке Украины.
Роман Протасевич:
Я скажу максимально кратко. Во-первых, я не принимал участие в боевых действиях, и я был просто фотографом. Все остальное – это материалы следствия.
Высказался обвиняемый и по актуальным вопросам – санкциям, выдвинутым коллективным Западом в адрес Беларуси.
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