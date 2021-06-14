«Скажу максимально кратко». У Романа Протасевича спросили о батальоне «Азов»

Новости Беларуси. В МИДе заявили, что возможность присутствия Протасевича на брифинге – легальная. Роман не выступал с собственной речью, однако охотно отвечал на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросов у журналистов было настолько много, что разговор с обвиняемым продолжился вне конференции. Как отметил сам Роман, находиться по ту сторону видеокамеры ему непривычно.

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Не обошли стороной журналисты и прошлое Протасевича, связанное с ультранационалистическим батальоном «Азов» на востоке Украины.