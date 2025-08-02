«Цифру в действующий миллиард или около двух миллиардов мы считаем недостаточной. Турецкие партнеры с этим согласны».
Президент особо отметил дружеские и доверительные отношения с главой белорусского государства.
Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Беларуси, в которой призвали страны ЕС не признавать итоги президентских выборов, которые, подчеркиваем, еще не состоялись, а также продолжать санкционное давление на Минск.
Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, в которой призвали страны ЕС не признавать итоги президентских выборов в нашей стране.
В распоряжении ведомства оказалось заявление Европейской службы внешних действий.
«Визит нашего главы государства очень смелый, волевой, решительный политический поступок».
Это совершенно специфическое строительство. То есть страна получила целую отрасль экономики.
Речь шла о миролюбивой внешней политике нашей страны. К разговору также присоединились представители религиозных конфессий.
Сотрудники польских спецслужб пытались завербовать белорусского дипломата, но сюжет вышел нестройным и с плохим финалом (для польской стороны). Ушли даже «в минус», если учитывать, что лица агентов попали на видео.
«Китай, видя уважительное к себе отношение со стороны Республики Беларусь, демонстрирует аналогичное».
Всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. В Поднебесной такие слова на ветер точно не бросают.
Как отметил пресс-секретарь МИД нашей страны, белорусы и литовцы имеют дружеские отношения и политики должны поддерживать такие стремления своего народа.
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