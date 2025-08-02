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Новости по тегу #Анатолий Глаз

Беларусь и Турция намерены увеличить товарооборот – Анатолий Глаз
02 августа 2025 16:40

Беларусь и Турция намерены увеличить товарооборот – Анатолий Глаз

Посол Беларуси в Турции вручил верительные грамоты Эрдогану
01 мая 2025 17:01

Посол Беларуси в Турции вручил верительные грамоты Эрдогану

Европарламент пытается узаконить свои преступления! Что не так с резолюцией по Беларуси?
22 января 2025 18:33

Европарламент пытается узаконить свои преступления! Что не так с резолюцией по Беларуси?

В МИД заявили о грубейшем вмешательстве Евросоюза в суверенные дела Беларуси
22 января 2025 14:06

В МИД заявили о грубейшем вмешательстве Евросоюза в суверенные дела Беларуси

МИД сделал заявление о грубейшем вмешательстве в суверенные дела Республики Беларусь
22 января 2025 11:18

МИД сделал заявление о грубейшем вмешательстве в суверенные дела Республики Беларусь

Анатолий Глаз: Югославию в тот момент просто растерзали, она была брошена одна против огромной машины НАТО
27 декабря 2024 16:21

Анатолий Глаз: Югославию в тот момент просто растерзали, она была брошена одна против огромной машины НАТО

Глаз: атомная энергетика – это высочайшие технологии, которыми обладают единицы стран, и Беларусь ей обладает
24 декабря 2024 16:22

Глаз: атомная энергетика – это высочайшие технологии, которыми обладают единицы стран, и Беларусь ей обладает

В Минской ратуше прошёл единый день информирования
19 декабря 2024 18:17

В Минской ратуше прошёл единый день информирования

Шпионский блокбастер в Молдове. Кому и зачем выгодно нагнетать отношения Польши с Беларусью?
15 декабря 2024 16:52

Шпионский блокбастер в Молдове. Кому и зачем выгодно нагнетать отношения Польши с Беларусью?

Многие главы государств хотят хотя бы половину тех отношений, что есть у Лукашенко и Си Цзиньпина – Глаз
13 декабря 2024 16:11

Многие главы государств хотят хотя бы половину тех отношений, что есть у Лукашенко и Си Цзиньпина – Глаз

Китай – это зонтик для Беларуси от плохой погоды в мировой экономике! Эксперты о всепогодном партнёрстве с КНР
13 декабря 2024 16:03

Китай – это зонтик для Беларуси от плохой погоды в мировой экономике! Эксперты о всепогодном партнёрстве с КНР

Пресс-секретарь МИД Беларуси: особенность европейской современной демократии – это её показушность
12 декабря 2024 16:54

Пресс-секретарь МИД Беларуси: особенность европейской современной демократии – это её показушность