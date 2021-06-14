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Анатолий Глаз: мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ, легальная возможность была найдена

14 июня 2021 20:04
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Новости Беларуси. Расследование инцидента с самолетом Ryanair и обстоятельства дела вокруг одного из его пассажиров. Анонсированный брифинг МИД по актуальным вопросам для представителей СМИ обещал быть громким на сенсации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально за несколько минут до начала пресс-мероприятия появилась табличка с именем еще одного спикера – Романа Протасевича.

Анатолий Глаз: мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ, легальная возможность была найдена-1

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Вы обратили внимание на не совсем заурядный характер сегодняшнего брифинга. Я поясню. Несмотря на то, что ряд тем кажутся внутриполитическими сегодня, но, как это ни прискорбно, они прямым образом влияют на принятие нашими партнерами межгосударственных решений в отношении нашей страны.

К сожалению, эти решения в ряде случаев базируются на откровенной неправде либо на откровенно лживой информации. Поэтому мы, Министерство иностранных дел, попросили наших коллег еще раз максимально подробно, откровенно и компетентно все прояснить.

Поэтому главным спикером брифинга сегодня буду не я. Как видите, в последний момент в состав участников были внесены дополнительные изменения. Мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ. Легальная возможность такая была найдена, и вот он здесь.

Анатолий Глаз: мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ, легальная возможность была найдена-4

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# МИД Беларуси # общество # Анатолий Глаз # Роман Протасевич # Фотофакт

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