Артём Сикорский о рейсе Ryanair: фейк, что экипажу не дали связаться с Вильнюсом. Я попрошу поставить запись переговоров

Новости Беларуси. Широко обсуждают прошедший 14 июня в Национальном пресс-центре брифинг. Инициатором его стал МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Актуальные темы, по которым многие делают выводы и принимают решения в виде санкций, – на самом деле фейки. Мифы развенчали представители Госпогранкомитета, Минтранспорта и воздушной обороны.

Стали известны и новые подробности ситуации вокруг посадки самолета Ryanair. Данные объективного контроля убедительно подтверждают, что никакого перехвата, принудительного разворота от госграницы и принудительной посадки самолета не было. Но, как показывает практика, объективное расследование никому, кроме Беларуси, не нужно. Наши эксперты не единожды приглашали присоединиться к расследованию зарубежных специалистов, однако ответа так и не последовало. На брифинге также обнародовали запись переговоров диспетчеров о рейсе Ryanair Беларуси и Литвы.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Мы сегодня хотели бы ознакомить вас с переговорами нашего руководителя полета с Вильнюсом, чтобы развенчать еще один фейк, что экипажу не дали связаться с Вильнюсом. Я попрошу поставить запись. Артём Сикорский: результаты расследования инцидента с Ryanair, похоже, кроме Беларуси никому не нужны