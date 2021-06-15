Артём Сикорский о рейсе Ryanair: фейк, что экипажу не дали связаться с Вильнюсом. Я попрошу поставить запись переговоров
Новости Беларуси. Широко обсуждают прошедший 14 июня в Национальном пресс-центре брифинг. Инициатором его стал МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Актуальные темы, по которым многие делают выводы и принимают решения в виде санкций, – на самом деле фейки. Мифы развенчали представители Госпогранкомитета, Минтранспорта и воздушной обороны.
Стали известны и новые подробности ситуации вокруг посадки самолета Ryanair. Данные объективного контроля убедительно подтверждают, что никакого перехвата, принудительного разворота от госграницы и принудительной посадки самолета не было. Но, как показывает практика, объективное расследование никому, кроме Беларуси, не нужно. Наши эксперты не единожды приглашали присоединиться к расследованию зарубежных специалистов, однако ответа так и не последовало.
На брифинге также обнародовали запись переговоров диспетчеров о рейсе Ryanair Беларуси и Литвы.
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Мы сегодня хотели бы ознакомить вас с переговорами нашего руководителя полета с Вильнюсом, чтобы развенчать еще один фейк, что экипажу не дали связаться с Вильнюсом. Я попрошу поставить запись.
Артём Сикорский: результаты расследования инцидента с Ryanair, похоже, кроме Беларуси никому не нужны
– Добрый день, Вильнюс.
– Добрый день.
– У нас летит Ryanair на Вильнюс из Афин. Он просит частоту представителя, наверное, Ryanair. У вас есть такая в Вильнюсе, чтобы с ним поговорить?
– Надо башни наши спрашивать. Представители, имеете в виду, в Вильнюсе Ryanair?
– Ну да, ближайший, чтобы он смог связаться с ними.
– Сейчас я попробую что-то узнать.
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