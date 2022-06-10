Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Все темы семинара-совещания с участием Президента

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около 700 руководителей. Реализация социальной и информационной политики, взаимодействие с общественными организациями, работа с обращениями граждан, эффективность службы «Одно окно» и всей сферы ЖКХ. Каждую тему участники обсудили предметно. Подробности расскажет Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Регионы на марше. Здесь, в зале, помимо столичных градоначальников, представители местной управленческой вертикали. Именно они знают, с чего начинается Родина, и именно по их работе белорусы судят о деятельности государственного аппарата. Беларусь – государство для народа. Просто лозунг из телевизора или стиль государственного управления. Вот именно от работы каждого из этих людей и складывается впечатление о стране для жизни. Александр Лукашенко: «Народ прежде всего голосует за политический курс». Подробнее здесь.

Истоки государственности белорусского народа глубинны. Но так пристально обращать внимание на каждого человека стали лишь в годы суверенной Беларуси. Да, при Союзе это тоже декларировалось. Но партийный аппарат все же окунул общество в бюрократизм. Поэтому и такие последствия. А в Беларуси Президент часто напоминает: не отрывайтесь от людей. Лукашенко: у нас чиновничий аппарат не является «небожителями». У руля люди, которых выдвигает на должности сама жизнь. Читайте здесь. Евгений Пустовой:

Семинар – это не образцово-показательный форум. Не мероприятие для отчетности и селфи на фоне баннеров с красивыми словами. Это разбор полетов: что надо менять и как это сделать. «Это индикатор профпригодности». Лукашенко рассказал, как определить хорошего руководителя. Подробнее здесь. Слышать людей – одна из задач политического штаба Президента. Такой тренд задал Президент: услышать людей, увидеть кадровый потенциал регионов.

​Кто попадает на работу в Администрацию Президента? Ответил Игорь Сергеенко. Медиа-боссы на семинаре неслучайны. Сейчас реальность одна, но показывают совсем другой. И люди верят гигабайтам лжи из экранов гаджетов, а не окружающей действительности. Президент: фейки очень быстро и легко заходят. Они более интересны, нежели наша скучная жизнь. Подробнее здесь. Все это не новое. Этим вопросам мы всегда уделяли особое внимание, но порой, может быть, какие-то моменты недооценивали. Да, действительно, недооценивали.

Евгений Пустовой:

Средний белорус в интернете живет по семь часов в день. Так личность превращается в пользователя. Именно там формируется отношение к идеологии государства и даже вкусы потребления. Критичный контент, конечно же, дырки в асфальте не залатает, но он становится отличным инструментом формирования недовольства. Как себя вести в таких условиях, с региональными чиновниками поделился министр информации (читайте здесь). Лукашенко: «Дожились до того, что развернули дискуссию на тему, нужны ли нам сельские советы. Слушайте, а кому они мешают?» Читайте здесь.

Государственные медиа – теперь это прежде всего источник информации. Проверенной, правдивой, но не значит отчетно-постной. «Не ходите вы в телевизор, если вы к этому не созрели». Лукашенко резко обратился к чиновникам. У государственных СМИ новая функция – аккумулировать запросы общества. Телестудия или газетная полоса превращается в диалоговую площадку. А каналы передачи – это лишь на вкус потребителя. ​Гендиректор СТВ: «Мы апеллируем только к фактам. Мы не делаем фейки, мы их развенчиваем». Читайте здесь.

Центр белорусской государственности и в том числе один из центров Европы еще стал центром информационной трансформации управленческого аппарата. Игорь Маркович – лицо районной вертикали, еще и лидер мнений. На любое обращение отвечает онлайн. «У меня более 10 тысяч подписчиков». Председатель Полоцкого райисполкома поделился секретом успешной работы Если градоначальник старейшего города Беларуси освоил новейшие каналы коммуникации, почему не спешат другие? Мастер-класс медийной культуры от главы государства.