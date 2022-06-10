Прямой эфир

Трактор-шоу и задание по пахоте. В Беларуси выбрали лучшего пахаря

10 июня 2022 22:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продолжается агропромышленная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские и зарубежные компании представляют современные образцы агротехники, научные достижения в области растение- и животноводства. От качественной обработки почвы зависит объем будущего урожая. Именно поэтому на «Белагро-2022» накануне прошел конкурс «Лучший пахарь».

Трактор-шоу и задание по пахоте. В Беларуси выбрали лучшего пахаря-1

В клубах пыли под рев тракторов соревновались 27 команд со всей страны. Среди участников – студенты аграрных колледжей и вузов, а также действующие механизаторы. Республиканский конкурс проходил в несколько этапов: трактор-шоу, а также выполнение практического задания по пахоте. Судьи оценивали глубину, прямолинейность и высоту земляного гребня. Особое внимание – к соблюдению техники безопасности. Заслуженные награды участников ждали на главной сцене «Белагро».

Трактор-шоу и задание по пахоте. В Беларуси выбрали лучшего пахаря-4

Леонид Чура, победитель конкурса «Лучший пахарь – 2022» в личном и командном первенстве среди обучающихся:
Было сложно соревноваться. Очень жарко, много людей, конкурентов. Нас хорошо подготовило наше учреждение образования. Благодаря им, можно сказать, мы и победили.

Трактор-шоу и задание по пахоте. В Беларуси выбрали лучшего пахаря-7

Алла Ломакина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
У студентов, учащихся всех учреждений образования на всех этапах преемственность поколений и любовь к профессии. Ведь основа технологии закладывается именно в механизаторе. Вся эта техника, которая сегодня представлена на выставке, без высококвалифицированных специалистов ничего из себя не представляет.

Трактор-шоу и задание по пахоте. В Беларуси выбрали лучшего пахаря-10

11 июня – последний день работы «Белагро-2022». За время работы масштабной выставочной площадки свои инновационные разработки представили более 400 компаний.

# Сельское хозяйство # общество # Леонид Чура # Алла Ломакина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мужчина определяет в первую встречу, что хочет от этой женщины». Допустим ли секс на первом свидании?
10 июня 2022 22:18

«Мужчина определяет в первую встречу, что хочет от этой женщины». Допустим ли секс на первом свидании?

«Буквально все СМИ написали обо мне». Для кого фестиваль в Молодечно стал трамплином на эстраду?
10 июня 2022 22:10

«Буквально все СМИ написали обо мне». Для кого фестиваль в Молодечно стал трамплином на эстраду?

Маркевіч у Маладзечна: на фестывалі мы захавалі тыя добрыя традыцыі, якія пануюць ужо на працягу 20 год
10 июня 2022 22:05

Маркевіч у Маладзечна: на фестывалі мы захавалі тыя добрыя традыцыі, якія пануюць ужо на працягу 20 год