Трактор-шоу и задание по пахоте. В Беларуси выбрали лучшего пахаря

Новости Беларуси. Продолжается агропромышленная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские и зарубежные компании представляют современные образцы агротехники, научные достижения в области растение- и животноводства. От качественной обработки почвы зависит объем будущего урожая. Именно поэтому на «Белагро-2022» накануне прошел конкурс «Лучший пахарь».

В клубах пыли под рев тракторов соревновались 27 команд со всей страны. Среди участников – студенты аграрных колледжей и вузов, а также действующие механизаторы. Республиканский конкурс проходил в несколько этапов: трактор-шоу, а также выполнение практического задания по пахоте. Судьи оценивали глубину, прямолинейность и высоту земляного гребня. Особое внимание – к соблюдению техники безопасности. Заслуженные награды участников ждали на главной сцене «Белагро».

Леонид Чура, победитель конкурса «Лучший пахарь – 2022» в личном и командном первенстве среди обучающихся:

Было сложно соревноваться. Очень жарко, много людей, конкурентов. Нас хорошо подготовило наше учреждение образования. Благодаря им, можно сказать, мы и победили.

Алла Ломакина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

У студентов, учащихся всех учреждений образования на всех этапах преемственность поколений и любовь к профессии. Ведь основа технологии закладывается именно в механизаторе. Вся эта техника, которая сегодня представлена на выставке, без высококвалифицированных специалистов ничего из себя не представляет.