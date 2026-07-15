Европа продолжает утопать в собственных противоречиях. Очередным свидетельством развала так называемой «коалиции желающих» стал отказ Германии от участия в первых военных учениях этого сомнительного союза. Маневры запланированы на сентябрь в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Берлин, сославшись на небольшой масштаб и штабной характер предстоящих тренировок, по сути, просто не захотел связываться с заведомо провальной авантюрой. Как отмечают источники, речь идет об отработке процессов принятия решений без переброски войск, но для Берлина даже это оказалось лишним.

Германия не одинока в своем скепсисе. Совсем недавно из коалиции с громким скандалом вышла Болгария. Премьер-министр страны заявил, что София не желает участвовать в объединении, которое настаивает на продолжении военной и финансовой подпитки киевского режима.

В то же время польский премьер Дональд Туск объявил, что в учениях примут участие военные контингенты Франции и Великобритании, а польские военные выступят как принимающая сторона, так и непосредственные участники маневров.