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Германия отказалась от участия в первых военных маневрах коалиции сторонников Украины

15 июля 2026 19:45
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Европа продолжает утопать в собственных противоречиях. Очередным свидетельством развала так называемой «коалиции желающих» стал отказ Германии от участия в первых военных учениях этого сомнительного союза. Маневры запланированы на сентябрь в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Берлин, сославшись на небольшой масштаб и штабной характер предстоящих тренировок, по сути, просто не захотел связываться с заведомо провальной авантюрой. Как отмечают источники, речь идет об отработке процессов принятия решений без переброски войск, но для Берлина даже это оказалось лишним. 

Германия не одинока в своем скепсисе. Совсем недавно из коалиции с громким скандалом вышла Болгария. Премьер-министр страны заявил, что София не желает участвовать в объединении, которое настаивает на продолжении военной и финансовой подпитки киевского режима. 

В то же время польский премьер Дональд Туск объявил, что в учениях примут участие военные контингенты Франции и Великобритании, а польские военные выступят как принимающая сторона, так и непосредственные участники маневров.

# Новости Германии # Международная политика # Военные учения

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