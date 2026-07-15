Григорий Азаренок, СТВ:

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и друг степей калмык.

Это писал Пушкин. Но до его высокого понимания дружбы народов нашим беглым и местным зарплатным нацикам, запустившим антиузбекскую информационную кампанию, как, извините, навозу до пули.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

В массе своей наши люди провокаторам не верят, да и не читают все эти бредни. Но есть и те, кто ведется на распространяемую в Сети чушь о грядущем узбекском иге. А ведь не в первый раз. Помните, как уже готовились к отражению орд пакистанцев? И что? И ничего. Никто их в глаза не видел.

Ну подумайте сами хоть немножко головой. В России, например, на постоянной основе в стране проживают около 6 миллионов приезжих иностранцев. А доля преступлений, которая на них приходится, – всего 5 %. Это официальная статистика.

К нам же, в 9-миллионную страну, вообще приедут ну максимум несколько тысяч рабочих. Это даже не капля в море, это мизер. И они будут под постоянным, неусыпным контролем. Как все будет происходить? Еще раз объясняю на пальцах.

Первое – предприятие формирует заказ. Говорит, сколько и кого нужно. Механизаторов, операторов машинного доения, да хоть скрипачей. Эта заявочка идет в МИД.

Дальше работают посольства на местах с местной властью. Ну, например, в Узбекистане. Они отбирают людей. Принципиально – чтобы не было никаких проблем с законом. И затем формируют список, за который будут отвечать головой.

Но и это не все – дальше в игру вступает МВД, которое еще раз по своей линии проверяет всех потенциальных гостей Синеокой.

По приезде люди не формируют никаких диаспор, не сбиваются ни в какие кланы. Они заключают контракт с предприятием, а затем с семьями прибывают в общежитие, где все у всех на виду. И их регулярно будет посещать местный участковый, чтобы даже мыслей не было нарушать привычный белорусам порядок.

Я напомню, если кто забыл. У нас – «диктатура». У нас – сильнейшие силовые структуры. У нас мышь не пробежит без спецразрешения. И поверьте, основная масса наших граждан, жители городов, больших и малых, этих людей вообще в глаза не увидит. Проблемы вообще никакой нет. Она не стоит и тухлого яйца. Но целые сеточки, на Западе и в России, заработали против Беларуси аки псы бешеные. И строчат, и строчат, и строчат. Не в первый раз. Переживем и это.