Александр Лукашенко: «Народ прежде всего голосует за политический курс»

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около семи сотен руководителей.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Беларусь – государство для народа. Просто лозунг из телевизора или стиль государственного управления? Вот именно от работы каждого из этих людей и складывается впечатление о стране для жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рефрен всей политики нашего современного суверенного государства, как мы его часто называем, и правильно называем, государства для народа. Как бы тяжело ни было, в разные периоды нашей истории мы всегда выдерживали установленные нами стандарты жизни человека: социальную справедливость в обществе, равные права и возможности всех граждан страны, национальные культурные ценности и традиционный уклад жизни. Все это и есть программа развития нашего государства. И давайте будем откровенны: приходя на избирательные участки, будь то парламентские выборы, выборы в местные Советы, референдумы, народ прежде всего голосует за политический курс.

Вот уже более четверти века мы целенаправленно укрепляем вертикаль власти снизу, максимально приближаем ее к людям. Другими словами, принципы эффективной обратной связи и доверительного диалога власти с людьми являются основополагающими во всей работе административно-управленческого аппарата. Это идеал, к которому мы стремимся.