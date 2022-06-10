«Пойдём ровно транзитом по пути братской нам Украины». Президент о том, почему нужно бороться с коррупцией

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около семи сотен руководителей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны понимать, что нажиться, погреть руку и набить карман под ситуацию не получится. Абсолютно не получится. Вы знаете яркие и такие, может быть, жесткие действия с моей стороны, со стороны власти, правоохранительных органов по отношению к таким людям. Они будут и дальше продолжаться. Взяточничество, неуплата налогов и прочие преступления будут пресекаться на корню, как бы кому-то, может быть, в этом зале это не нравилось. Если мы только мы сойдем с этого пути, мы пойдем ровно транзитом по пути братской нам Украины.

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