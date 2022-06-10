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«Это индикатор профпригодности». Лукашенко рассказал, как определить хорошего руководителя

10 июня 2022 16:53
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Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около семи сотен руководителей.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Семинар – это не образцово-показательный форум. Не мероприятие для отчетности и селфи на фоне баннеров с красивыми словами. Это разбор полетов: что надо менять и как это сделать.

«Это индикатор профпригодности». Лукашенко рассказал, как определить хорошего руководителя-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эффективная работа с населением – это индикатор профпригодности руководства и области, и района, и отдельно взятого предприятия. А жалобы – это показатель наших недоработок. В идеале их вообще быть не должно. Конечно, такой результат – из области фантастики, но нам следует к нему стремиться.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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