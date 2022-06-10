Гендиректор СТВ: «Мы апеллируем только к фактам. Мы не делаем фейки, мы их развенчиваем»

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около семи сотен руководителей.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы информацию всю перепроверяем, мы апеллируем только к фактам. Мы не делаем фейки, мы их развенчиваем. Об этом тоже сегодня говорил Президент. Мы работаем на опережение. В тех же социальных сетях используется в большинстве телевизионный контент. Если мы говорим про телекомпанию СТВ, у нас много есть площадок, у нас есть прямые эфиры, где обсуждаются те или иные проблемы и выступают эксперты. Мы потом это экспертное мнение переупаковываем и запускаем в Telegram, в социальные сети, YouTube, чтобы максимально охватить разный возраст наших как телезрителей, так и вообще мы говорим о населении не только Республики Беларусь, но и за ее пределами.

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