Президент Беларуси: работа должна вестись так, чтобы люди понимали, что они не одни в своих проблемах, что мы их слышим

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А много ли у нас председателей райисполкомов, депутатов, готовых выйти на публику, выступить, ответить на неудобные вопросы? Еще в 2006 году в Директиве о дебюрократизации государственного аппарата мы прописали все возможные направления такой работы. Вижу, что телефонные линии и приемы граждан вы освоили. А сколько провели пресс-конференций по актуальным для населения вопросам? Знаете, у нас наметился у начальников больших и малых крен. Поэтому я вас приветствую и прошу, чтобы вы чаще показывались в телевизоре, но с хорошими какими-то идеями. Запомните, все, что вы говорите, должно быть воспринято людьми, а не просто выйти и покрасоваться. Учтите, пожалуйста, это. Хорошо, что местные власти научились работать в тандеме с региональными журналистами. Но это не означает, что районным газетам надо превратиться в трибуну или доску почета председателя исполкома. Они должны быть интересны читателям и давать представление о жизни не только региона и райисполкома, но и страны в целом. А то порой открываешь номер, а там одни объявления, реклама, программа телепередач, да еще польских телеканалов. И главное – вся работа по информационному сопровождению действий местной власти должна вестись так, чтобы люди понимали, что они не одни в своих проблемах, что мы их слышим.