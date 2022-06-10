Президент Беларуси: работа должна вестись так, чтобы люди понимали, что они не одни в своих проблемах, что мы их слышим

Новости Беларуси. Государство для народа – это современная политика Беларуси. Об этом 10 июня во время республиканского семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Государство для народа – это современная политика Беларуси. Об этом 10 июня во время республиканского семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращаясь к управленцам всех уровней, Александр Лукашенко обозначил общую для всех задачу – информационную. В век технологий, соцсетей и бесконтрольного потока новостей нельзя рассчитывать на формальную отчетность между региональными или районными изданиями. Пришло время менять формы и методы. Многое уже делается в этом направлении. Перед местной властью становится задача оперативно, четко и со знанием проблемы региона давать людям информацию. Причем как хорошие, так и плохие новости. Проанализировал Президент и вопрос медийности наших чиновников.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А много ли у нас председателей райисполкомов, депутатов, готовых выйти на публику, выступить, ответить на неудобные вопросы? Еще в 2006 году в Директиве о дебюрократизации государственного аппарата мы прописали все возможные направления такой работы. Вижу, что телефонные линии и приемы граждан вы освоили. А сколько провели пресс-конференций по актуальным для населения вопросам? Знаете, у нас наметился у начальников больших и малых крен. Поэтому я вас приветствую и прошу, чтобы вы чаще показывались в телевизоре, но с хорошими какими-то идеями. Запомните, все, что вы говорите, должно быть воспринято людьми, а не просто выйти и покрасоваться. Учтите, пожалуйста, это. Хорошо, что местные власти научились работать в тандеме с региональными журналистами. Но это не означает, что районным газетам надо превратиться в трибуну или доску почета председателя исполкома. Они должны быть интересны читателям и давать представление о жизни не только региона и райисполкома, но и страны в целом. А то порой открываешь номер, а там одни объявления, реклама, программа телепередач, да еще польских телеканалов. И главное – вся работа по информационному сопровождению действий местной власти должна вестись так, чтобы люди понимали, что они не одни в своих проблемах, что мы их слышим.
Ксения Худолей, корреспондент:
Взаимодействие с общественными активистами, щепетильная (но без перебора) работа с обращениями белорусов, эффективность службы «Одно окно» и самый популярный у населения вопрос – ЖКХ. От глобального до локального, повестка семинара действительно обширная. Каждый вопрос участники обсуждали предметно, в диалог напрямую вовлечен и глава государства. К слову, Президент пообещал ответить на все вопросы в зале и обещание свое выполнил, ведь сверхзадача семинара – вместе найти решение существующим проблемам.
Лукашенко: «Есть вопросы, которые люди могут и должны разделить с государством. Самое простейшее – создавать уют и красоту» (здесь подробности).