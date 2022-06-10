Лукашенко: на смену советскому сакральному отношению к государству приходит банальное потребительство

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около 700 руководителей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За последнюю четверть века мы, белорусы, очень изменились. Опираясь на созданный нами же фундамент благополучия, мы стремимся к большему и лучшему. Это правильно, в этом есть суть развития. Повышается уровень правовой культуры граждан. Они становятся более требовательными, в том числе и к государству. Ожидают нового качества обратной связи от этого самого государства, то есть от нас с вами. Запросы у населения растут. И нам, власти, надо соответствовать. Такой порядок. Мы – социально ориентированное государство.

Но что происходит порой? Стараясь следовать такому порядку, мы сегодня столкнулись с крайностью. Что видим? На смену советскому сакральному отношению к государству, сопряженному с чувством долга, взаимной ответственности и приоритетом государственных интересов перед личными, приходит банальное потребительство. Оно выражается в ментальной установке современного общества: государство мне должно. И, к сожалению, рост запросов отдельных граждан не соотносится с готовностью брать на себя какие-то дополнительные обязательства.

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