Президент Беларуси: а много ли у нас депутатов, готовых выйти на публику, ответить на неудобные вопросы?

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около семи сотен руководителей.

Впрочем, достаточно архаичных циркуляров. В том же строительстве. Президент анонсировал значительное упрощение. А вот новые методы работы – электронное правительство – не должны увеличить дистанцию между чиновниками и теми, кто ищет помощи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди идут к вам за помощью, защитой постоянно. А к кому еще? Это уже своего рода политическая традиция. Вы знаете, что в работу с обращениями граждан вовлечены все без исключения государственные структуры и организации Беларуси. Ежедневно сотни, тысячи наших людей открывают двери государственных кабинетов разного уровня, обращаются по телефону, пишут в социальных сетях, мессенджерах.

Отмечу, что в последние годы количество обращений во все госорганы снижается. Отработана система комплексного изучения наиболее острых проблем. Есть примеры принятия общего регулирования решения на самом высоком уровне. Одно из них касается темы самовольных строений и «земельных войн». Это все в ближайшее время передается вниз – председателям сельских советов и райисполкомов.

Если ты не можешь человеку помочь, а он к тебе просится на прием, ну поговори с человеком. Есть много в нашем обществе людей, которые просто хотят с тобой поговорить. Они, может, потом и жаловаться не будут, и обижаться не будут, если ты не решишь их проблем. Может быть, и не обратятся к тебе. Но с людьми надо разговаривать. А для того, чтобы разговаривать, надо не бояться людей и идти к ним. А много ли у нас председателей райисполкомов, депутатов, готовых выйти на публику, выступить, ответить на неудобные вопросы?