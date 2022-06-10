«Отремонтировали – потекло. И уже квартиры надо ремонтировать». Что Лукашенко сказал министру ЖКХ?

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около семи сотен руководителей.
Каждое пятое обращение – по линии ЖКХ. Доклад министра этого сложного ведомства ни оваций, ни даже дежурных аплодисментов в зале не вызвал.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда объявили вас, я с радостью подумал: слава богу, хоть своего министра увижу за последние сколько вы лет работаете. После Полоцка, наверное, я вас так и не видел. А в Полоцке обо всем договорились, все определили и так далее. Ну смотрите, вы предлагаете, и это правильно, порой не хватает денежных средств для того, чтобы крышу балкона отремонтировать и так далее. А обычный человек или сидящие здесь, и я в том числе, подумал: слушайте, вы эти деньги тратите таким образом, что после вас вам самим или кому-то приходится ходить и ремонтировать эту крышу. Отремонтировали – потекло. И уже квартиры надо ремонтировать. И вы еще просите дополнительно деньги, чтобы так «эффективно» их использовать.
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