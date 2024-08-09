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Парламент Болгарии принял решение о переходе на евро

09 августа 2024 06:59
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Парламент Болгарии в окончательном чтении принял законопроект об отказе от национальной валюты и переходе на евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Болгарии принял решение о переходе на евро-1

Окончательную дату перехода должен утвердить Совет Евросоюза. В постановлении указывается, что со вступлением его в силу в стране будут использоваться обе валюты. А после переходного периода болгарский лев будет выведен из обращения. Однако, как быстро пройдет данный процесс, пока неизвестно. Ранее местные СМИ отмечали, что Болгария не сможет присоединиться к еврозоне до 2026 года из-за проблем в экономике.

# Международная политика

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