Лукашенко: завлекли людей благородными идеями, которые приобрели политический окрас. Мы это видели в 2020-м

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около 700 руководителей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Завлекли людей внешне вроде бы благородными идеями, которые в нужный момент приобрели политический окрас. Мы это видели в 2020-м. И они, движимые стремлением помогать нуждающимся, беречь природу, защищать братьев наших меньших, оказались заложниками ангажированных Западом деструктивных сил.

Оказывается, вот эти НПО, НКО, общества защиты собачек, кошек, животных никогда никого и не защищали. И не собирались защищать. Под этой модной вывеской нам подбрасывали (а мы радовались) политически ангажированных людей. Они там объединялись. Руководителям платили немало. Они собирали туда (тоже понемножку платили) знаете, каких людей, которые в общем-то были обществом выброшены на обочину, притом справедливо выброшены. Понемножку им доплачивали, но на бутылку хватало: выпил – хорошо, еще немножко. И вот они выплеснулись в первых рядах в 2020 году.

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