Вступительная кампания в БГУФК приближается к завершению. Что предлагает главный спортивный вуз?

Практически завершается приемная кампания в Белорусский государственный университет физической культуры. Первыми были абитуриенты с целевыми направлениями, ну а основной набор стартовал в воскресенье, 12 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортивная альма-матер набирает студентов на пять факультетов. В этом году на пике популярности спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств. Бронзовый призер первенства Европы по греко-римской борьбе Марк Кот сразу после 11 классов городского училища олимпийского резерва решил стать студентом БГУФК, а вот его коллега Егор Пархоц там же получил среднее специальное образование и также пришел на подачу документов в столичный спортивный вуз.