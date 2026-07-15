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Вступительная кампания в БГУФК приближается к завершению. Что предлагает главный спортивный вуз?

15 июля 2026 17:55
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Практически завершается приемная кампания в Белорусский государственный университет физической культуры. Первыми были абитуриенты с целевыми направлениями, ну а основной набор стартовал в воскресенье, 12 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вступительная кампания в БГУФК приближается к завершению. Что предлагает главный спортивный вуз?-2

Спортивная альма-матер набирает студентов на пять факультетов. В этом году на пике популярности спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств. Бронзовый призер первенства Европы по греко-римской борьбе Марк Кот сразу после 11 классов городского училища олимпийского резерва решил стать студентом БГУФК, а вот его коллега Егор Пархоц там же получил среднее специальное образование и также пришел на подачу документов в столичный спортивный вуз.

Подробнее в видео.

# Высшее образование в Беларуси # Спорт Беларуси # Вступительная кампания

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