Министр информации: «Мы должны знать всё, что происходит в регионе. Мониторить все чаты, паблики, соцсети»
Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около семи сотен руководителей.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Средний белорус в интернете живет по семь часов в день. Так личность превращается в пользователя. Именно там формируется отношение к идеологии государства и даже вкусы потребления. Критичный контент, конечно же, дырки в асфальте не залатает, но он становится отличным инструментом формирования недовольства. Как себя вести в таких условиях, с региональными чиновниками поделился министр информации.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Наш противник сегодня делает ставку на регионы, поднимая локальные проблемы, выставляя зачастую пустяковые вопросы как полное бездействие власти. Резонанс обсуждения такого мелкотемья разносится, как снежный ком. И по мере развития цифровых технологий мощность такого оружия только нарастает. Нам нужно это не просто учитывать, а соответствующим образом с опережением строить свою работу. Мы должны знать все, что происходит в регионе. Мониторить все чаты, паблики, соцсети. Первыми поднимать, освещать проблему. И, в отличие от наших оппонентов, рассказывать о ее решении.
Выход есть: слабые районки присоединить к успешным проектам, создавать медиахолдинги.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все, что вы говорите, мы уже обсуждали десятки раз. Ну не двигается. Поэтому, не глядя по сторонам, возьмите в компанию, в команду к себе три-четыре человека и резаните.
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