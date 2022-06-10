Министр информации: «Мы должны знать всё, что происходит в регионе. Мониторить все чаты, паблики, соцсети»

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около семи сотен руководителей.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Средний белорус в интернете живет по семь часов в день. Так личность превращается в пользователя. Именно там формируется отношение к идеологии государства и даже вкусы потребления. Критичный контент, конечно же, дырки в асфальте не залатает, но он становится отличным инструментом формирования недовольства. Как себя вести в таких условиях, с региональными чиновниками поделился министр информации.