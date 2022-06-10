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«Как человек после этого должен к нам относиться?» Лукашенко рассказал, чем грешат службы ЖКХ

10 июня 2022 18:51
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Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около семи сотен руководителей.

«Как человек после этого должен к нам относиться?» Лукашенко рассказал, чем грешат службы ЖКХ-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
В общественно-политической жизни Беларуси появилась новая форма работы – диалоговые площадки. Самая крупная – ВНС. Форум закреплен конституционно. Но ведь порой проблемы людей должны решать, прямо не отходя от здания райисполкома или даже местного ЖЭСа.

«Как человек после этого должен к нам относиться?» Лукашенко рассказал, чем грешат службы ЖКХ-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Традиционно неожиданно у нас наступает зима в декабре и начинаются дожди осенью. Вы мое отношение знаете: пренебрежительное и высокомерное отношение к людям, которые обращаются за помощью к государству, недопустимо. Абсолютно неприемлемы хамство, чванство, изматывающая человека бюрократическая волокита. К сожалению, есть и такие примеры. Человек обратился, казалось бы, с элементарной просьбой – убрать дерево над местом захоронения. Сам не может. Убрали, и все сложили на могилку. Такие действия… Как человек после этого должен к нам относиться, как он на это должен реагировать? Мне докладывают, что грешат службы ЖКХ и формализмом, безразличием, нежеланием заниматься практическим решением возникших у граждан проблем.

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# Проблемы ЖКХ # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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