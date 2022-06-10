«Не ходите вы в телевизор, если вы к этому не созрели». Лукашенко резко обратился к чиновникам

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около 700 руководителей.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Государственные медиа – это прежде всего теперь источник информации. Проверенной, правдивой, но не значит отчетно-постной.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну поймите, как только вы выходите и начинаете там рыдать и стенать, не продумав, что вы хотите сказать и зайдет ли это народу, люди переключают телевизор на другой канал. Не ходите вы в телевизор, если вы к этому не созрели. Если у вас нет сгустка какого-то, что зайдет людям. Вот это надо сказать. Все выходят и про народ: «Да у нас народ, да мы страну, стабильность сохранить!» И прочее-прочее. Не обижайтесь, я иногда смотрю и думаю: вот ты призываешь там страну сохранить. Да уже призвали людей! И человек сидит и думает: слушай, ты бы сам или сама взяла и что-то сделала для того, чтобы сохранить стабильность. А дальше думает, а можешь ли ты вообще это сделать. Поэтому я вас приветствую и прошу, чтобы вы чаще показывались в телевизоре, но с хорошими какими-то идеями.
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